علي يوسف السعد يكتب: أكبر الطائرات في العالم

تسعى البشرية في كل الأوقات إلى كسر أرقامها القياسية، ومع هيمنة «بوينغ 747» في الثمانينيات والتسعينيات على سوق المسافات الطويلة والطائرات الضخمة، ارتأت «إيرباص» أن تكسر هذه الهيمنة عبر تطوير طائرة استثنائية لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والتقنية وسعة الركاب وقطع المسافات الطويلة، وبناء على ذلك وبعد سنوات طوال من البحث والتطوير والتصنيع والاختبار، قدمت لنا إيرباص طائرتها المتفردة A380، والتي قطعت أولى رحلاتها التجارية عام 2007 لصالح الخطوط الجوية السنغافورية.

إيرباص A380 هي الطائرة الأكبر في العالم، وهي الوحيدة ذات الطابقين، حيث يبلغ طولها نحو 72.7 متر أما ارتفاعها فيصل إلى نحو 24.1 متر، أي أن طولها يساوي طول اثنين من الحيتان الزرقاء، وبالنظر إلى سطحها المزدوج فإن مجموع مساحتها يبلغ نحو 1.8 كيلومتر، وهي مساحة أكبر بكثير من أي طائرة أخرى، أما ارتفاع إيرباص A380 فيساوي ارتفاع 5 زرافات، بينما وزنها فيقع ما بين 510 و575 طناً.

من ناحية أخرى، فإن ما يمكن للطائرة حمله من ركاب نظرياً يصل إلى حوالي 853 فرداً، وذلك في حالة إذا ما كانت جميع المقاعد من الفئة الاقتصادية، أما السعة النموذجية المشتملة على جميع المستويات فتبلغ 525 راكباً، غير أن الراكب ضمن المستويات الأولى والممتازة سيكون أمام تجربة ركوب بالغة الرفاهية والترف بما تشتمتله A380 من إمكانيات وجودة.

استكمالاً للإبهار الذي تتمتع به هذه الطائرة الفريدة من نوعها، فإن مجموع الأجزاء المكونة لها داخلياً وخارجياً يبلغ تقريباً أربعة ملايين قطعة، يتم إنتاج هذه القطع من قبل 1500 شركة موزعة على 30 دولة حول العالم، كما أنك عزيزي القارئ بعد كل هذا لن تستغرب إذا علمت أن طول الأسلاك والكابلات الكهربائية الداخلية للطائرة يبلغ نحو 430 كيلومتراً، أما تحليقها في السماء فحده الأقصى هو 43.100 قدم.

ولكبر هذه الطائرة وضخامة حجمها وثقل وزنها، فمن المعتاد أن يتسبب طيرانها في اضطرابات هوائية للطائرات صغيرة الحجم التي تسلك مسارها عن قرب، حتى إنه في 2017 سُجل انقلاب طائرة خاصة صغيرة في الهواء عندما عبرت مسار طائرة A380، لذلك صدرت عدد من الإرشادات المعمول بها حالياً في معظم مطارات العالم، وهو أن الطائرات الخفيفة يجب أن تنتظر 4 دقائق قبل الهبوط والإقلاع على نفس المدرج الذي تستخدمه طائرة A380.

تسبب حجم الطائرة الكبير من صعوبة بالغة في التعامل معها خلال تواجدها في المطارات المختلفة، لدرجة أن مطار ميونخ على سبيل المثال اضطر إلى القيام بتعديلات على بنية البوابات الخاصة به حتى يتمكن من استيعاب ذيلها، ونتيجة لهذه الخصوصية الكبيرة لـ A380 فإن عدد المطارات التي يمكن أن تستقبل هذه الطائرة يبلغ نحو 140 مطاراً فقط، وفي حالة الهبوط الاضطراري يرتفع الرقم ليصل إلى نحو 400 مطار.