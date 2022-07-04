زنابق جديدة في حدائق «كيو جاردنز»

كيو غاردنز (أ ف ب)

اكتشف خبراء حدائق كيو جاردنز في لندن نوعاً جديداً من الزنبق المائي العملاق يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر.. وبقيت عينات هذا النوع الجديد من الزنبق غير مكتشفة في كيو غاردنز لمدة 177 عاماً، وفي بوليفيا لمدة 34 عاماً.

وكان يُعتقد أن هذه الزنابق تنتمي إلى فصيلة «فيكتوريا أمازونيكا»، لكنّ نوعها الفعلي اكتشف بعدما عمل خبراء في كيو مع فريق من بوليفيا لإثبات أنها نوع مختلف يُعرف بـ«فيكتوريا بوليفيانا».

وتنمو أوراق «فيكتوريا بوليفيانا» حتى ثلاثة أمتار في البرية، ما يجعلها الأكبر في العالم.