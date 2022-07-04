سيدني تستعد لمزيد من الفيضانات

سيدني (رويترز)

أصدرت السلطات المحلية في أكبر المدن الأسترالية سيدني أوامر إخلاء جديدة لآلاف السكان، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة‭‭ ‬‬عدة ضواحٍ في المدينة، وحذر مسؤولون من استمرار الطقس السيئ خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يتسبب الضغط المنخفض قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على جنوب نيو ساوث ويلز بعد أن تعرضت عدة أماكن في الولاية لأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتهدد الأمطار الغزيرة مع ارتفاع منسوب المياه في السدود والأنهار بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية، خاصة بعد أن بدأ سد واراجامبا بالفيضان بشكل كبير.