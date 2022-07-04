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دبلوماسية الدراجات
دبلوماسية الدراجات
5 يوليو 2022 02:37

تيمانغونغ (أ ف ب) 

أصبحت دراجة هوائية مصنوعة من الخيزران رمزاً للتقارب الدبلوماسي بين إندونيسيا وأستراليا بعد اجتماع عُقد أخيراً بين زعيمي البلدين، ووضعت صانعها الإندونيسي في دائرة الضوء.
عندما استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي في القصر الرئاسي الشهر الماضي، قدم له هذه الدراجة الصديقة للبيئة.
وكان مصممها سينغيه سوسيلو كارتونو قد أُبلغ عشية ذلك أن زعيمي البلدين سيركبان دراجة «سبيداغي»، وهو نموذج صنعه في قرية صغيرة في جزيرة جاوة.
وخلع الزعيمان سترتيهما قبل الانطلاق على دراجتين في حدائق القصر الرئاسي في بوغور، جنوب العاصمة جاكرتا.

الدراجات الهوائية
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