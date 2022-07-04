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«مينينز» يتصدر شباك التذاكر
«مينينز» يتصدر شباك التذاكر
5 يوليو 2022 02:37

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

تصدّر الجزء الأخير من سلسلة أفلام «مينينز» شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعدما حقق 108.5 مليون دولار، مرشحة للزيادة إلى 127.9 مليون مع نهاية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أميركا، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز».
وتفوّق «مينينز: ذي رايز أوف غرو» الذي أرجئ إطلاقه عامين بسبب الجائحة، على فيلم «توب غن: مافيريك» الذي حل ثانياً هذا الأسبوع مع إيرادات 32.5 مليون دولار.. وفي الأسبوع السادس من إطلاقه، وصلت إيرادات «توب عن» إلى 571 مليون دولار.. وتراجع فيلم «إلفيس» إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدراً الأسبوع الماضي.

 

أميركا الشمالية
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