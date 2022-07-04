الثلاثاء 5 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«الشارقة للتدريب الإعلامي» يفتح باب التسجيل للمشاركة بـ«إعلامي المستقبل 6»
لقطة أرشيفية من برنامج «إعلامي المستقبل»
4 يوليو 2022 20:04

الشارقة (الاتحاد)
أكّد مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من برنامج «إعلامي المستقبل» للعام 2022، والتي من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، في مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بواقع 4 أسابيع من التدريب وورش العمل الحضوريّة، بهدف استكشاف المواهب الإعلامية عند الناشئة من طلبة المدارس، وتعريفهم بطبيعة الدور التنموي للإعلام في المجتمع.
ويستهدف البرنامج في دورته لهذا العام تدريب أكثر من 50 طالباً وطالبةً، تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، بحيث يتم العمل على تعزيز مهاراتهم في فنون العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، مثل الإلقاء والتقديم والأداء الصوتي ولغة الجسد والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب تدريبهم على مهارات الكتابة الإبداعية والإعلام الرقمي وأخلاقيات العمل الإعلامي، وكذلك الجانب التقني والفني من العمل الإعلامي.
ويُمكن للطلبة الراغبين بالمشاركة في البرنامج التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون Smtc.sba.net.ae، علماً بأنّ جميع الورش والمحاضرات التي ينظّمها البرنامج تبدأ في الفترة الصباحية.
ويعدّ مركز الشارقة للتدريب الإعلامي مركزاً تدريبياً متخصصاً في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، بشقيه النظري البحثي، والتطبيقي الفني، ويسعى للارتقاء بمستوى العمل الإعلامي وجودة اليد العاملة التي تخدم سوق الإعلام وتواكب الحداثة والتطور المستمر في التكنولوجيا، عبر تعزيز المهارات والأساليب الإعلامية، وتطوير ملكة الإبداع لخدمة الفئات المستهدفة بالتدريب، وفق أحدث البرامج التدريبية وورش العمل، وعلى يد مدربين أكفاء.

مركز الشارقة للتدريب الإعلامي
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
تدريب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
عربي ودولي
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
اليوم 07:37
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
عربي ودولي
توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
اليوم 07:26
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
اليوم 02:40
سيف بن زايد خلال حفل التخريج بحضور حمد الرميثي ومطرالظاهري (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©