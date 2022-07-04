«الشارقة للتدريب الإعلامي» يفتح باب التسجيل للمشاركة بـ«إعلامي المستقبل 6»

الشارقة (الاتحاد)

أكّد مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من برنامج «إعلامي المستقبل» للعام 2022، والتي من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، في مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بواقع 4 أسابيع من التدريب وورش العمل الحضوريّة، بهدف استكشاف المواهب الإعلامية عند الناشئة من طلبة المدارس، وتعريفهم بطبيعة الدور التنموي للإعلام في المجتمع.

ويستهدف البرنامج في دورته لهذا العام تدريب أكثر من 50 طالباً وطالبةً، تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، بحيث يتم العمل على تعزيز مهاراتهم في فنون العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، مثل الإلقاء والتقديم والأداء الصوتي ولغة الجسد والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب تدريبهم على مهارات الكتابة الإبداعية والإعلام الرقمي وأخلاقيات العمل الإعلامي، وكذلك الجانب التقني والفني من العمل الإعلامي.

ويُمكن للطلبة الراغبين بالمشاركة في البرنامج التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون Smtc.sba.net.ae، علماً بأنّ جميع الورش والمحاضرات التي ينظّمها البرنامج تبدأ في الفترة الصباحية.

ويعدّ مركز الشارقة للتدريب الإعلامي مركزاً تدريبياً متخصصاً في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، بشقيه النظري البحثي، والتطبيقي الفني، ويسعى للارتقاء بمستوى العمل الإعلامي وجودة اليد العاملة التي تخدم سوق الإعلام وتواكب الحداثة والتطور المستمر في التكنولوجيا، عبر تعزيز المهارات والأساليب الإعلامية، وتطوير ملكة الإبداع لخدمة الفئات المستهدفة بالتدريب، وفق أحدث البرامج التدريبية وورش العمل، وعلى يد مدربين أكفاء.