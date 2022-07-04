انطلاق «مفاجآت صيف دبي» بفعاليات ترفيهية وعروض ترويجية

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، لتقدم العديد من العروض، والتخفيضات، والجوائز، والأنشطة الترفيهية المميزة.

وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إقبالاً ملحوظاً من سكان وزوار المدينة على مشاهدة الفعاليات، والاستمتاع بتجارب التسوق الرائعة في مراكز التسوق، وبعروض الفنادق التي استمرت لمدة 24 ساعة فقط يومي 1 و2 يوليو، بالإضافة إلى فرص مميزة لربح جائزة مليونير شير في مراكز تسوق ماجد الفطيم، وتخفيضات الـ 25 ساعة التي قدمت منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 90 بالمئة في مراكز ماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

كذلك احتفلت إمارة دبي باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي مع عدد كبير من الفعاليات والعروض الرائعة في مراكز التسوق مع الأجواء المرحة، ومجسمات الإضاءة والزينة الخلابة في أنحاء دبي، بالإضافة إلى عودة «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي، والذي استقطب آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع التخطيط المسبق لقضاء الصيف في دبي، يمكن للزائر تحقيق أقصى استفادة من كل ما تقدمه المدينة من إقامة مريحة، وفعاليات ترفيهية حية مشوقة، وتجارب تذوق الطعام الفريدة، والنزهات العائلية، وأفضل العروض الأخرى.

يذكر أنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.