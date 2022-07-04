الثلاثاء 5 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
السديس يدشّن حملة زمزم لحجاج بيت الله الحرام بعرفة
السديس يدشّن حملة زمزم لحجاج بيت الله الحرام بعرفة
4 يوليو 2022 07:34

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة زمزم المبارك إلى حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، التي تنفذها الرئاسة بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك لتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج بمشعر عرفات.

وأكد معاليه أن الرئاسة أولت خدمة ضيوف الرحمن عناية كبرى وسخرت الإمكانات ووفرت جميع الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، داعيا الله أن يجزي جميع القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

المصدر: وكالات
حجاج بيت الله الحرام
عبدالرحمن السديس
زمزم
مكة المكرمة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
عربي ودولي
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
اليوم 07:37
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
عربي ودولي
توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
اليوم 07:26
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
اليوم 02:40
سيف بن زايد خلال حفل التخريج بحضور حمد الرميثي ومطرالظاهري (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©