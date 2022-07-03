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دنيا
يقاضي زوجته لإنجابها طفلة مريضة
أم الطفلة
4 يوليو 2022 00:11

الاتحاد - أبوظبي

في واقعة غريبة، تقدم مصري بدعوى قضائية يطالب فيها بتعويض مالي من زوجته، وفسخ عقد الزواج بعد إنجابها طفلة مصابة بمتلازمة داون، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإنصاف الزوجة.
وقالت الزوجة: إنها فوجئت في فبراير الماضي بدعوى قضائية من زوجها يطلب فيها تعويضا ماليا وفسخ عقد الزواج، بسبب إنجابها لابنتهما "سدرة" المصابة بمتلازمة داون، والتي توفيت بعد ولادتها، وفق تقرير نشره موقع العربية.وأضافت أن الزوج يتهمها بإنجاب أطفال مشوهين ومصابين بأمراض وغير أصحاء وأنها السبب في ذلك.
وقالت الروائية والطبيبة غادة العبسي: إن ابنتهما سدرة توفيت قبل 3 أعوام وبعد 24 يوما من ولادتها، ومع ذلك، تقدم الزوج بدعواه رغم مرور أكثر من عامين، حيث أكد في الدعوى أنه تضرر من هذه الزيجة نفسيا وماليا وطلب تعويضا ماديا.
وأضافت أنها تعرضت لأقصى درجات الإساءة النفسية، ولكونها طبيبة فقد اتهمها بأنها خدعته وأخفت عنه سراً تعلمه على خلاف الحقيقة.
يذكر أن المحكمة أنصفت الزوجة وقضت لصالحها منذ أسبوع، إلا أن الزوج واصل تعنته وبدأ في رفع دعاوى أخرى يطالب فيها بإلغاء روايتها التي تحمل اسم ابنتهما ومصادرة النسخ وبتعويض مالي جديد.

 

 

مصر
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