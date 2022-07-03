«آرت هب».. منصة رقمية للمواهب

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف جمع المواهب والإبداعات في مجالات مختلفة في مكان واحد، أعلن المنتج والمخرج والممثل عادل الحلاوي، عن تنفيذ منصة رقمية تحمل اسم «آرت هب»، وهي عبارة عن تطبيق رقمي هو الأول من نوعه في الإمارات والوطن العربي، سيتم إطلاقه قريباً بالإمارات مجاناً، حيث راودت الحلاوي الفكرة حينما واجه صعوبات في البحث عن المواهب والعاملين في المجال الفني، أثناء تحضيره لصناعة فيلم «المقاتل الذي لا يهزم»، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى ضم وتسليط الضوء على المواهب الإبداعية في مجالات السينما والتلفزيون والإنتاج والمسارح والإذاعة، من تمثيل وإخراج وكتابة ورسم وتصوير وجرافيك ومونتاج وتوزيع.

عادل الحلاوي

أشار الحلاوي إلى أن التطبيق يعمل على تسهيل عملية التعارف إلى الآخر من جهة، ومن ناحية أخرى لدعم الأفكار وتبادل الآراء حول الإنتاجات الإبداعية في السينما والتلفزيون، منوهاً إلى أن «آرت هب» صمم خصيصاً في دولة الإمارات، لتخطيط وتنفيذ الأعمال الفنية ذات المستوى الفني العالي، من خلال تفعيل حسابات المبدعين عبر التطبيق، ليتمكنوا من الوصول إلى الآخر من خلال المعلومات والتفاصيل الشخصية، والبدء في الاتفاقات وتبادل الآراء حول تنفيذ أعمال فنية جديدة.

مجتمع فني

ولفت إلى أن التطبيق يتضمن الصفحة الرئيسة والتي تمكن المشترك من خلالها إلى تتبع مستجدات الأخبار ومشاركة المنشورات الشخصية والتفاعل مع الأعضاء مجاناً، إلى جانب الصفحة الشخصية للبرنامج، والتي تمكن كل عضو في التحكم في إعداد حسابه الشخصي، منوهاً إلى أنه تم تنفيذ صفحة خاصة في التطبيق تحت مسمى «المجموعات»، والتي تمكن الأعضاء من إنشاء مجموعات خاصة بهم لتكوين مجتمع فني خاص ومناسب للمحتوى الذي يقدمونه.

منصة شاملة

وأوضح الحلاوي أن «آرت هب» سيكون عبارة عن منصة شاملة، تهدف إلى تقديم الدورات التدريبية في مجالات فنية عدة، وخاصية الإشعارات للمشتركين التي تمكنهم من معرفة أبرز الفعاليات الفنية وأحدث الانتاجات السينمائية وعروض الأفلام، ومواقع الفنانين المختصين بالمحتوى الإبداعي، هذا إلى جانب توفير صفحة خاصة بالأدوار والمهام والتي تمكن المشتركين والأعضاء من البحث عن وظيفة معينة في عمله الفني الذي ينفذه، وتقديم إعلان خاص للبحث عن ممثلين أو تقنيين أو منتجين وغيرها من المجالات.