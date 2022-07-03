«لوتاه التقني».. أنشطة صيفية تثري ثقافة الصغار

خولة علي (دبي)

تسهم أنشطة مركز لوتاه التقني الصيفية بفعالية في الارتقاء بثقافة الأجيال الجديدة وتحفيزهم، وتتيح لهم فرصة التعلم وصقل مهاراتهم، وتشجع الطلبة على الاستزادة المعرفية والثقافية وتحصن وعيهم وتجعلهم مهيئين ليكونوا مسهمين حقيقيين في مشروعات النهضة والتنمية الوطنية، إضافة إلى النشاطات الترفيهية.

يشير يعقوب الحمادي مدير مركز لوتاه التقني، إلى أنه تم إعداد برنامج الأنشطة الصيفية بمركز لوتاه التقني ليكون رافداً لأبنائنا، من أجل المحافظة عليهم وملء أوقات فراغهم بما هو مفيد وشيق، وجعلهم مستمتعين بهذا الصيف من خلال توفير فرص لتوسيع نطاق التعلم عن طريق أنشطة مختلفة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، والتي من شأنها أن تبقي أبنائنا في بيئة جيدة وآمنة خلال عطلة الصيف.

ويشمل البرنامج أنشطة ودورات يتم تقديمها بطرق غير تقليدية وتخدم كافة المناهج على حد سواء، وتشمل خيارات تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وترفع المستوى الأكاديمي لمن هم في حاجة لذلك، ومنها ما تعتمد على منظومة العمل المهني والحرفي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.