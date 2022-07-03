شيخة الجابري تكتب: «ريّح راسك»

ردُّ فعلٍ عاديٍ في زمن غير عادي لا تستغرب فيه إذا ما طلع لك أحد أصدقائك شكوتَ له ذات يوم ضعف معاناتك وحالك مع واقعك، أسرتك، أصدقائك، أو في مقر عملك، فلا تعجب أو تندهش إذا ردّه بارد ومعتاد عند الكثيرين، كأن يقول لك «اش لك بصدعة الراس»، أو «رابط راسك من دون ويع ليش»، أو «انت واحد خبله وما عندك سالفه»، «وش لك بالبحر وأهواله»، أو «عيش حياتك وش عليك من غيرك» «مالك ومالهم خلهم يولّون محد اليوم ما يعرف يدبّر نفسه» ردود مجانية سمجة، لا تمت للإنسانية بصِلة تأتيك بكل ثقة فيها، وفي الإيمان بها وبحقيقتها، بكل أسف.

هذه نماذج بسيطة وموجعة جداً مما يسمعه الإنسان من أخيه الإنسان، والبركة في ذلك في بعض «بيّاعين» الوهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإذا ما وقع شخص ٌ ما في مشكلة أسرية، أو تحمل أعباء إضافية فوق ما يحتمل، أو كان منشغلاً كثيراً بوالديه وبمن حوله، بمعنى أدق إنسان مسؤول وليس باستطاعته التخلي عن تلك طبيعته ومسؤولياته وإن أثقلت كاهله، لأنه بقدر ما يُعطي ويمنح يشعر بالسعادة والرضا، وقد يمر بلحظات ضعف يحتاج فيها إلى المساندة النفسية غير أن ما يصله من حلول يُثير حنقه وغضبه لقسوتها، وأنانيتها التي تُشجّعه على التّخلّي عن القيم التي يؤمن بها والاكتفاء بذاته وبنجاحاته، ضارباً عرض الحائط بكل شيء، ليُصبح إنساناً جافاً، بلا عاطفة أو وعي.

تلك الدروس المسمومة التي يمررها بعض الفاشينستات ومُشغّلي وسائل التواصل، وبعض خبراء الطاقة وحب الذات الذين يبحثون عن الربح المادي، ويروّجون في رسائلهم للخسارات الإنسانية التي تنظر إلى المبادئ والالتزامات الأخلاقية وكأنها مكمّلات عابرة وليست منهج حياة، بعيد عن الماديات، وقريب جداً من الناس ومن الغذاء الروحي الذي يصلهم من خلال المحبة والتسامح والتعايش معهم، ومشاركتهم تفاصيلهم بكل ما فيها من أفراح أو أتراح.

نحن اليوم ونتيجة لتلك النماذج من الرسائل والمضامين الهدّامة والأنانية نعيش زمناً نلتقي فيه بشاب أو شابة نلقي عليه التحية فيبادر بالصمت إلاّ من رحمَ ربي، لكأنهم صمٌّ بكمٌ لا يفقهون، قلوبهم متحجرة، وأخلاقهم متعثرة، وسلوكياتهم مُستنكرة، كل ذلك يحدث لأن الإنسان تعلّم أن يعيش لذاته، وأنه هو الأهم، أما البقية فهم مجرد شركاء في هذه الحياة، قد يتخلّون عنهم في لحظة، والخوف أن يحدث ذلك ما لم تتنبّه الأسر لأبنائها، وتنظر إليهم بعين الحب ليجعلوه في قلوبهم مصدراً مهماً للحياة الجميلة الوضّاءة.