40% نسبة إنجاز تلسكوب «إي أل تي» الكبير

سيرو أرمازونيس (أ ف ب)

أنهى فريق عمل بناء التلسكوب العملاق «إي أل تي» في شمال تشيلي 40% من بناء الجدار الخارجي، مع توقعات بتشغيله عام 2027، ويُثبّت التلسكوب فوق جبل سيرو أرمازونيس على ارتفاع 3 آلاف متر ويتألف «إي أل تي» الذي انطلقت أعمال بنائه سنة 2017 من مرآة أساسية يبلغ قطرها 39 متراً تتكوّن من 798 مرآة صغيرة سداسية الشكل، وستُثبت على قبة ضخمة نصف كروية يبلغ قطرها 85 متراً ويصل ارتفاعها إلى 74 متراً، وتُقدر تكلفة البناء بـ1.37 مليار دولار، وبفضل قطر المرآة سيتلقى التلسكوب ضوءاً أكثر بـ15 مرة وسيوفر صوراً أوضح بـ15 مرة من تلسكوب هابل الفضائي.