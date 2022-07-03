الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
40% نسبة إنجاز تلسكوب «إي أل تي» الكبير
40% نسبة إنجاز تلسكوب «إي أل تي» الكبير
4 يوليو 2022 01:51

سيرو أرمازونيس (أ ف ب)

أنهى فريق عمل بناء التلسكوب العملاق «إي أل تي» في شمال تشيلي 40% من بناء الجدار الخارجي، مع توقعات بتشغيله عام 2027، ويُثبّت التلسكوب فوق جبل سيرو أرمازونيس على ارتفاع 3 آلاف متر ويتألف «إي أل تي» الذي انطلقت أعمال بنائه سنة 2017 من مرآة أساسية يبلغ قطرها 39  متراً تتكوّن من 798 مرآة صغيرة سداسية الشكل، وستُثبت على قبة ضخمة نصف كروية يبلغ قطرها 85 متراً ويصل ارتفاعها إلى 74 متراً، وتُقدر تكلفة البناء بـ1.37 مليار دولار، وبفضل قطر المرآة سيتلقى التلسكوب ضوءاً أكثر بـ15 مرة وسيوفر صوراً أوضح بـ15 مرة من تلسكوب هابل الفضائي.

التلسكوب
تشيلي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
الرياضي
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
اليوم 16:51
الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة
الرياضي
الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©