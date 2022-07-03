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متحجرة تكشف تحول الباندا إلى «حيوان عاشب»
متحجرة تكشف تحول الباندا إلى «حيوان عاشب»
4 يوليو 2022 01:51

بكين (أ ف ب)

أتاح اكتشاف متحجرات لأحد أسلاف الباندا في الصين حل اللغز المحيط بـ«الإبهام السادس» الذي يمكّن هذا الحيوان من حمل عيدان الخيزران، أبرز مكوّنات نظامها الغذائي، واكتُشفت هذه المتحجرات التي تعود إلى نحو 6 ملايين عام في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين، ومن بينها عظمة رسغ تسمى العظمة السمسمية الشعاعية، وأشار الباحثون إلى أنه أقدم دليل على وجود «الإصبع السادسة» لدى الباندا العملاقة، مما يتيح لها إمساك عيدان الخيزران السميكة وكسرها، وتعود هذه الأحفورة إلى سلف منقرض للباندا يسمى إيلوراركتوس عاش في الصين قبل ستة ملايين إلى ثمانية ملايين سنة.

الصين
الباندا
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