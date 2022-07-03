«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد

تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، انطلقت حملة «وجهات دبي» للموسم الصيفي متضمنة العديد من أوجه الترويج عبر مختلف وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، للتعريف بمناطق الجذب المهمة والفعاليات والأنشطة التي تحظى بها أجندة دبي خلال هذا الموسم، وبهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل وخارج الدولة على كل الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في المدينة والاستمتاع بها من أجل عطلة صيفية ملؤها البهجة تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كافة الأوقات.



مرح ومتعة

مع بداية الحملة التي تتواصل على مدار الفترة الممتدة من بداية شهر يوليو الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، وهي الفترة التي ستتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، أطلقت «وجهات دبي» دليلها الإرشادي الأول لهذا الموسم، ضمن سلسلة من الأدلة التي سيتم إطلاقها تباعاً على مدار الموسم، والذي يركز في محتواه على أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال، إذ يوفر الدليل معلومات وافية حول كافة الأماكن المخصصة للطفل وكذلك العائلة، والتي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة ليمكن للزوار قضاء أوقات حافلة بالمرح والمتعة فيها بما تضمه من أنشطة وفعاليات ومرافق عائلية ومناطق للترفيه والألعاب مخصصة للأطفال.

كما أطلقت «وجهات دبي» دليلها الإرشادي الثاني الذي يركز على مخيمات دبي الصيفية للأطفال، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، تزامناً مع بدء الإجازة الدراسية للطلاب، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية والاستمتاع بما توفره تلك المخيمات المتميزة من ألعاب ترفيهية ونشاطات متنوعة للأطفال.



أنشطة ترفيهية متنوعة

وقالت شيماء السويدي، مدير براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «الحملة الشاملة تسلط الضوء على وجهات وأنشطة ترفيهية متنوعة وتتزامن مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بهدف إتاحة الفرصة لكافة أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة، وبما يناسب كل فرد من أفرادها».

وقالت السويدي: «يشارك في حملة «#وجهات_دبي» مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويشمل الدليل الرقمي التفاعلي الصادر عن «وجهات دبي» أكثر من 115 وجهة مغطاة للأنشطة المخصصة للأطفال، والموزعة على مناطق مختلفة من المدينة ويقع جانب كبير منها في 28 مركزاً تجارياً، فضلاً عن الوجهات الترفيهية الكبرى التي تضمها دبي وتتيحها للأطفال والكبار على حد سواء، في حين سيتاح للمهتمين الاطلاع على الدليل والوصول إليه عبر العديد من الوسائل الرقمية، ومن خلال طيف واسع من الخيارات وفي مقدمتها موقع «براند دبي» على شبكة الإنترنت بمواقع التواصل المختلفة، بما يمكّن الأُسر والعائلات من التخطيط بسهولة لأطفالهم لقضاء أوقات ممتعة وشيقة خلال العطلة الصيفية.



متنزهات فريدة

كما يشمل الدليل، إضافة إلى الوجهات الترفيهية للأطفال المتواجدة في العديد من المراكز التجارية المنتشرة في أنحاء دبي، الوجهات المغطاة الكبرى والتي تمثل معالم رئيسة في دبي، ومن أهمها «آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«مركز دبي للبولينج»، و«دبي إكواريوم» و«حديقة الحيوانات المائية»، و«دبي دولفيناريوم»، و«حديقة الفراشات» إضافة إلى العديد من الوجهات المتميزة من بين أكثر من عشرين وجهة كبرى تضمن الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة لجميع أفراد الأسرة.

وتتزامن حملة وجهات دبي مع انطلاق «مفاجآت صيف دبي 2022» التي تقدم مجموعة متميزة من العروض والفعاليات الممتعة والمشوّقة والأجواء الاحتفالية المميزة، لكافة الأعمار بمن في ذلك الصغار الذين ينتظرون سنوياً فعاليات «عالم مدهش» خلال العطلة الصيفية، كما تشمل «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض الترويجية الضخمة والجوائز الكبرى، وهي تمثل مناسبة سنوية تتنافس خلالها مقاهي ومطاعم دبي المحلية والعالمية في تقديم أفضل العروض على مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات الشهية، والتي تشمل تجارب الطعام بالغة التنوع بين الشعبية والفاخرة.