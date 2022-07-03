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جهاز "ثوري" يواجه مشكلة الجو الحار
الجهاز يتم تركيبه بالخلف بهذه الطريقة
3 يوليو 2022 15:58
تعرف اليابان كونها أم التكنولوجيا الحديثة، ومرة أخرى، لم تخيب الظن عندما تعلق الأمر بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الحر، باستخدام التكنولوجيا.
وبينما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان لتكنولوجيا حديثة أنتجتها شركتهم الوطنية "سوني"، لمواجهة الحرارة الشديدة في الخارج. وفق موقع سكاي نيوز
وأنتجت "سوني" جهاز حراري يمكن ارتداؤه داخل الملابس، يقوم بتبريد أو تدفئة جزء الجسم الذي يلامس الجهاز.
وبحسب موقع الشركة، يوفر هذا الجهاز تبريدا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيا.
كما يتضمن طوق رقبة مخصص لتثبيت الجهاز في مكانه مع تحسين تأثير التبريد.
ووفقا لموقع "ماذرشيب"، يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة يتم شحنها في حوالي 100 دقيقة، وسيستمر من 8 إلى 61 ساعة في وضع التبريد.
وشهد الجهاز الذي يحمل اسم "ريون بوكيت" إقبالا هائلا في المبيعات، ووفقا لصفحة المنتج، فيبلغ سعره 180 دولار.
المصدر: وكالات
الحرارة
درجات الحرارة
اليابان
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