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بالصور.. حجاج يوثّقون رحلتهم الإيمانية عبر التواصل الاجتماعي
الصور.. حجاج يوثّقون رحلتهم الإيمانية عبر التواصل الاجتماعي
3 يوليو 2022 15:40

تشكّل زيارة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة فرصة للحجاج لتوثيق رحلتهم الإيمانية ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي،والمعالم التي يزورها الحاج في المدينتين المقدستين خلال مراحل تنقّله لأداء شعائر الحج.

  • الصور.. حجاج يوثّقون رحلتهم الإيمانية عبر التواصل الاجتماعي
    الصور.. حجاج يوثّقون رحلتهم الإيمانية عبر التواصل الاجتماعي

ورصدت "واس" مشاهد لحجاجٍ يوثّقون بكاميراتهم الخاصة وهواتفهم، مشاهداتهم في محطّات ومراحل الحج والزيارة من ساحات المسجد النبوي، وميدان الشهداء بأحُد، ومسجد قباء، ومشاركة أهاليهم تلك اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

  • الصور.. حجاج يوثّقون رحلتهم الإيمانية عبر التواصل الاجتماعي
    الصور.. حجاج يوثّقون رحلتهم الإيمانية عبر التواصل الاجتماعي

 

المصدر: وكالات
المدينة المنورة
الحج
مكة المكرمة
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