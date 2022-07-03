مصر.. إغلاق شواطئ بعد مصرع سائحة هاجمتها سمكة قرش

قال مصدران أمنيان لرويترز إن محافظة البحر الأحمر المصرية أصدرت أمرا بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش وحتى منطقة مكادي، بعدما لقيت سائحة حتفها إثر قيام سمكة قرش بمهاجمتها في سهل حشيش.

وأضافا في وقت متأخر أمس السبت أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة وأن قرار إغلاق الشواطئ صدر في مساء نفس اليوم. وذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أن السائحة وهي نمساوية (68 عاما) قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش وكانت هناك محاولات لإنعاشها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط بالدورة الدموية بسبب الجروح والنزيف.





المصدر: رويترز