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"انستجرام" تدعم خاصية ريلز بميزة جديدة
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
3 يوليو 2022 12:21

تختبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام إمكانية تحويل كل الفيديوهات التي ينشرها المستخدمون على المنصة إلى قسم ريلز عليها، حيث قالت الشركة إن التغيير الذي يجري اختباره حاليا مع عدد مختار من المستخدمين في العالم جزء من خطتها لتبسيط بث وعرض الفيديوهات على المنصة.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة إنستغرام قوله في رسالة بريد إلكتروني "نختبر هذه الخاصية كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين مشاهدة الفيديوهات عبر إنستجرام".

ونشر مات نافارا استشاري شبكات التواصل الاجتماعي صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إنها كجزء من الاختبار الذي سيراه المستخدمون من خلال رسالة تقول "يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز".

وتشير الرسالة إلى أنه إذا كان حساب المستخدم عاما، يمكنه بث أي فيديو ليظهر في قسم ريلز، حيث يمكن لأي مستخدم الدخول إلى الريلز الخاص بهذا المستخدم. كما يمكن لهذا المستخدم استخدام صوته الأصلي لإنشاء الريل 
الخاص به.

وفي حالة كان حساب المستخدم مغلقا  فإن الفيديوهات التي سيتم بثها على قسم ريل الخاص به ستكون متاحة فقط لمتابعيه.

كما تشير الرسالة إلى أنه بمجرد قيام المستخدم ببث فيديو على الريل، يمكن لأي مستخدم آخر إعادة مزج فيديوهات المستخدم الموجودة على الريل إذا كان الحساب عاما. ومع ذلك يمكن للمستخدم منع إعادة مزج فيديوهات من خلال إعدادات الحساب الخاص به. 

المصدر: آ ف ب
انستجرام
التواصل الاجتماعي
انستغرام
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