حسين الجسمي سفيراً لـ«قادرون باختلاف»

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاعر ملؤها الإخاء والمحبة والاحترام المتبادل، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع الجمهور المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو، مقدماً وسط تفاعل كبير حفلاً غنائياً ضخماً ومميزاً بمدينة نصر بالقاهرة، حمل كل معاني الرقي في التنظيم والحضور، وقد أعرب الجسمي عن سعادته بالحضور الراقي في الحفل.

وقال: «أود أولاً وقبل كل شيء أن أتقدم بخالص العرفان والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على الإنجازات المذهلة التي يقوم بها لمستقبل مصر والمصريين».

أمل مبدي تكرّم الجسمي

وأضاف الجسمي: «لما يكون عندك موعد مع ناس بتحبهم جداً وبيحبوك.. أكيد بتكون استعداداتك غير ومختلفة.. خاصةً لما يكون اللقاء في حبيبتي مصر.. وفي مصر كل شي مميّز.. حتى الضحكة تبقى أحلى».

وتنقل الجسمي بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المصرية والخليجية والعربية، بينها ولأول مرة، أغنيته الجديدة التي تلقى انتشاراً كبيراً بين الجمهور «دلع واتدلع»، وذلك برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د. سعيد كمال.

وكرَّم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية الفنان حسين الجسمي بدرع الاتحاد، وتعيينه سفيراً للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وسفيراً لمبادرة «قادرون باختلاف»، بحضور المهندسة أمل مبدي الرئيس التنفيذي، والتي أعربت عن شكرها وامتنانها لمساهمة ودعم الجسمي لذوي الهمم، ومشاركته في احتفالات «قادرون باختلاف» وتقديمه للأغنية الاجتماعية «بطل الحكاية».