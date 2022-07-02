«جمرة القيظ».. موسم الحرارة الشديدة ونضج الرطب

هناء الحمادي (أبوظبي)

يبدأ موسم «جمرة القيظ» اليوم 3 يوليو ولغاية 10 أغسطس، ويستمر لمدة 40 يوماً في عموم شبه الجزيرة العربية، حيث تشهد أجواء الجزيرة العربية ذروة القيظ الذي يتصف بأنه أحر أوقات العام ووقت شدة الحر وذروته.

قال إبراهيم الجروان رئيس إدارة جمعية الإمارات للفلك: إن «جمرة القيظ» هي الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية، إذ يشتد الجفاف ورياح السموم، مضيفاً أن المزارعين يربطون بين تلك الفترة ومراحل نضج الرطب، ويقولون عنها: «أولها صباغ اللون وأوسطها طباخ التمر وآخرها جداد النخل وحرة الدبس، التي تعمل على إسالة الدبس من التمر».

لسعة الشمس

وأوضح الجروان أن موسم الجوزاء يتسم بشدة لسع الشمس وحرارة الأرض، ويتشكل السراب والدوامات الغبارية، كما تشتد الرمضاء وتتوقد الأرض الصلبة، التي قد تتجاوز درجة حرارة سطح الأرض اليابسة المعرضة للشمس المباشرة خلال فترة جمرة القيظ 65 درجة مئوية.

وقال إن العرب قديماً كانوا يقولون إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، أي توقدت الأرض الصلبة، واختبأت الظباء في أوكارها، وتخرج فيها الضبان من شدة الحر، وتنشط حركة الأفاعي والجرابيع.

«طباخ اللون»

وأضاف الجروان: تستمر خلال فترة جمرة القيظ موجات الحر بالتناوب، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 4 درجات مئوية لعدة أيام وتؤثر في صحراء الجزيرة العربية، وكذلك في جنوب العراق وجنوب غرب إيران، وتبدأ الرطوبة الجوية في التدفق من الأنحاء الجنوبية من الجزيرة العربية ثم تتقدم شمالاً لتكون السمة السائدة للجو مع النصف الثاني من أغسطس، كما تنشط الرياح الشرقية الرطبة «الكوس»، والتي تعمل على تشكل السحب الركامية على جبال الحجر «الروايح» أو السحب المنخفضة في المناطق الساحلية شرق جبال الحجر.

وقال: يطلق على فترة «جمرة القيظ» اسم «طباخ اللون»، حيث تبدأ فيها التمور بالتلون والنضج عند اشتداد حرارتها.

نشاط البوارح

أكد إبراهيم الجروان، قائلاً: «القيظ كما عرفته العرب يبدأ عند طلوع نجوم الثريا إلى طلوع النجم سهيل، وله 6 نجوم من الطوالع أولها طلوع الثريا فجر 7 يونيو، ثم يتبعها الدبران فجر 20 يونيو، وهو موسم الثريا، ويتميز باستمرار نشاط البوارح وهي الرياح الشمالية، ويطلق على حرارة يوليو بجمرة القيظ، مُشبهة بالجمر لشدة حرارتها التي تمتد إلى الليل خاصة عند نشاط «السموم» وهو الهواء الساخن