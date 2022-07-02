5 مكونات طبيعية لـ«بشرة زجاجية»

ترجمة: عزة يوسف

تشتهر الكوريات ببشرتهن الرائعة، وهن من ابتكرن مفهوم «البشرة الزجاجية» الذي اجتاح العالم، وقدمت جريدة «Times of India» الهندية بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل بسهولة لمنحك بشرة زجاجية مثالية، ومنها:

زيت الورد

يعتبر زيت الورد طريقة مثالية للحصول على بشرة صافية والتخلص من مشاكل الجلد، حيث يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 وفيتامين (ه) وفيتامين (أ)، وكلها تساعد في إزالة الندبات والبقع، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة، ما عليك سوى وضع 3-4 قطرات من زيت الورد على وجهك كل ليلة قبل النوم ثم اغسليه في الصباح، وسوف تلاحظين فرقاً كبيراً في غضون أسبوع على الأكثر.

التقشير بالسكر

تُعد طريقة التقشير بالسكر إحدى الحلول التي تحقق العجائب في تقشير البشرة، والتخلص من الخلايا الميتة وتحسن الدورة الدموية للجلد.. خذي نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني واخلطيهم مع القليل من الماء، ثم ضعي المزيج على بشرتك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وبعدها اغسليها بالماء الفاتر، واستخدميه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قبل النوم.

العسل

يحتوي العسل على مكونات مختلفة مفيدة للبشرة، فاحرصي على استخدام العسل العضوي فقط، الغني بالمغذيات ومضادات الأكسدة والذي يساعد على الحفاظ على بشرتك شفافة، ويمكنك مزج ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة لعمل عجينة سميكة وضعيها على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء.

ماء الأرز

يُعرف ماء الأرز بقدرته على معالجة الجلد التالف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وتعزيز تكوين الكولاجين الذي يجعل البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد.. فيمكنك سلق بعض الأرز وتصفيته مع الاحتفاظ بالماء حتى يبرد تماماً قبل نقله إلى زجاجة رذاذ، وأيضاً يمكنك نقع الأرز في الماء طوال الليل وأخذ الماء في صباح اليوم التالي، دون استخدامه قبل يومين من تخمره.

الصبار

يشتهر الصبار بخصائصه الطبيعية الممتازة لتحسين مظهر البشرة، حيث يستخدم منذ فترة طويلة كجل ممتاز للبشرة الجافة والتالفة، ليقضي على البهتان بشكل طبيعي ويرطب الجلد، حيث يمكنك تقطيع ورقة الصبار إلى نصفين ثم إزالة الجل الداخلي ووضعه على وجهك لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف، ويمكنك تخزين ما تبقى من الجل في عبوة محكمة الإغلاق للاستخدام مرة أخرى.