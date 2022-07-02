أحمد العسم يكتب: جرس الباب العود

تذهب أصواتنا إلى المجهول، ولا نعرف أنها في الرمال وفي الريح موجات من دون أصوات لا تُسمع ولا تُرى، غادرت بالأمس أنفاس وننتظر نحن وينتظرون هم وتجري سفن الأمنيات بما لا تشتهي الرياح، أصفر أو أصفر كورق الكتب أو ميراث أصفر مهمل ما تعبوا لأجله وضاع في اختلاف الإرث، هذه أفئدة من سهروا وعانوا موزعة في النزعات من لا يراعي ويرحم مغلقة الكتب في الحُجر معلقةٌ على مشبك الحياة، وهذا الرحيل الذي يدفع بالنسيان في سفن التيه..

(العمر وإن طال)

«لا أدري كلما تقدم بنا العمر/ بكينا

وظهرت علامات/ تشد الأرق إلى الصدر

والعِرق المترهل من أفخاذنا/ وما استطعنا/ لأننا ضعاف وما فينا هالك

العمر وإن طال/ يذكرنا بالانكسارات/ وغرز الإبر في الجسد،

ها أنا ذاهب إلى السوق/ أشتري الدواء

أجمع هوى البحارة/ الذين امتنعوا عن البحر/ عائد إلى البيت/ أغسل طبق الألم/ الذي امتلأ/ أصلح أكرة الباب

أعتذر للمفتاح/ المدينة هناك

والسفر إش طوله»

تساؤلات نطرحها في الندوات والأمسيات عميقة مؤلمة أين تذهب إبداعات المفكرين والكُتاب والشعراء؟، وكيف لنا حفظها وحمايتها من أيادي العابثين والأسر غير المهتمة، وبعيداً عن صناديق التخزين وحجرات البيوت المغلقة بالأنانية والريبة والطمع من الورثة المراوغين، مرةً أراد قومٌ ما التخلص من المكتبة أخرجوا الكتب إلى الساحة أحدثوا ضوضاء وتركت أقدام من لا ينتمي تمر عليها، حدث هذا والشهود في حيرة وحسرة على جهد بُذل.

أود لو تمنحنا المؤسسات الثقافية الكبيرة الأجوبة حتى تريحنا من خضة التفكير ورعب المجادلين وتتخذ قرارها لأن إرث الكاتب شيء عظيم، بحيث تحرر مخطوطاته وتعيد نتاجه الأدبي كي يرى النور حتى تقرأه الأجيال الجديدة وتتعرف على ما بذله من جهود أثمرت عن تدوين لحظات مهمة من حياة لم نعشها ولم يُحك عنها.

نداء ورجاء إلى المهتمين بإعادة النظر في المساهمة بتعمير بيوت المثقفين من الكتاب والفنانين والموسيقيين حتى تكون شاهدة على الزمن ورحيمة بنتاجهم وإرثهم الجميل وتكون حافظةً أمينةً على فكرهم وإبداعهم حارسة على شجرة أقلامهم والأوراق.

في وصية كتبتها

«إذا لم تستطيعوا اذهبوا بالنتاج الأدبي إلى من يهتم، لأنه يملك السر ويحفظ الأمانة وإن لم تجدوا خذوه للبحر».

(ستارة المكتبة)

«امتلأت المكتبة بالمطر/ ونزل الباحثون عن وجوههم المبتلة بالشغف/ إلى الشارع/ وكتب أحد المشككين

أن الفنانين/ عادوا إلى الدكاكين/ وقال شاعر/ إننا تحت كل عمود نتواجد/ ونحن قلة

وماذا نقول؟».