«وسام الحرية»  لواشنطن وستيف جوبز

واشنطن (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أن الممثل دينزل واشنطن، ومؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز، ولاعبة كرة القدم ميغان رابينو، ولاعبة الجمباز سيمون بيلز، سيحصلون على وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني أميركي.

لمساهماتهم البارزة في ازدهار الولايات المتحدة وقيمها أو السلام العالمي أو غيرها من المشاريع ذات الأهمية.

وعُرف دينزل واشنطن، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، بشكل خاص بدوره في «مالكولم اكس» و«فيلادلفيا». وتولى أخيراً بطولة فيلم «ذي تراجيدي أوف ماكبث» الذي طُرح عام 2021 ونال عنه واشنطن ترشيحاً آخر لجائزة الأوسكار.