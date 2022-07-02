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تسجيل مرض شبيه بالإنفلونزا في ماليزيا
ممرض يحضر حقنة
2 يوليو 2022 23:55

ماليزيا 35 حالة لمرض شبيه بالإنفلونزا في ولاية بيراك بين يناير واليوم السبت.
وقال محمد أكمل قمر الدين رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة والتكنولوجيا الخضراء في ولاية بيراك، إن حالات التفشي الـ 35 كانت في مؤسسات تعليمية، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.
وذكر محمد أكمل أن "معظم هذه الحالات تلقت العلاج في عيادات خارجية فقط. إن التفشي ما زال تحت السيطرة ولم يتم تسجيل حالات وفاة (بسببه)".
قال إن بؤرا من المرض لا تزال نشطة في مناطق عدة من الولاية. 
وأوضح محمد أكمل أن المرض الشبيه بالإنفلونزا معد ويجب على أي شخص أو طالب تظهر عليه الأعراض أن يعزل نفسه.

المصدر: د ب أ
ماليزيا
جرعة
لقاح
الإنفلونزا
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