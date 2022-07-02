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«تيك توك» تتعهد بحماية البيانات
«تيك توك» تتعهد بحماية البيانات
3 يوليو 2022 01:54

نيويورك (أ ف ب) 

أكدت تيك توك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأميركية على صعيد حماية البيانات، والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك من موظفي الشركة الأم، مجموعة «بايت دانس» الصينية.
وأشارت تيك توك إلى أن جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة أوراكل في الولايات المتحدة.
وأكدت الشبكة الاجتماعية، وفق مقال نشره موقع «باز فيد» منتصف الشهر الفائت، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لكن بموجب بروتوكول «متين» للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.

تيك توك
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