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طائرة تهبط اضطرارياً بسبب دخان في مقصورة الركاب
الدخان ينتشر في الطائرة
2 يوليو 2022 19:48

اضطرت طائرة هندية، كانت تقوم برحلة داخلية، للعودة إلى المطار في نيودلهي، اليوم السبت، إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعيد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، على ما أعلنت شركة الطيران.
وأجلي ركاب الرحلة بسلام عقب عودة الطائرة إلى المطار.
وكتبت شركة "سبايس جت" المشغلة للطائرة على موقع تويتر "أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانا في المقصورة". 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تسجيلات فيديو تظهر المقصورة تضيق بالدخان.
ولم تكشف الشركة عدد ركاب رحلة، اليوم السبت، لكنها قالت إن الطائرة هبطت "بسلام" مؤكدة أنه تم "الترتيب فورا" لرحلة بديلة للركاب.

المصدر: آ ف ب
طائرة
الدخان
هبوط اضطراري
الهند
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