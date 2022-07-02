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البندقية تضع قواعد جديدة للسائحين
مدينة البندقية
2 يوليو 2022 08:45

قررت البندقية مطالبة زوار اليوم الواحد الذين يزورون المدينة اعتبارا من العام المقبل أن يشتروا تذاكر من أجل زيارتهم بموجب قواعد جديدة لتنظيم التدفق الهائل للسائحين على المدينة.

وقال الخبير في مجال السياحة سيمون فينتريني: إن هذا الطلب، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 16 يناير، يستهدف تحسين السيطرة على أعداد الزائرين، خاصة في ذروة الموسم.

وينتقد السكان المحليون سعي سلطات المدينة إلى استقبال أعداد ضخمة من السائحين، وهو ما يتسبب في زيادة صعوبة المرور في الممرات المائية الضيفة بالمدينة وحدوث ازدحام أمام المعالم الأكثر شهرة في البندقية. وقبل جائحة كورونا، كانت المدينة تستقبل أكثر من 100 ألف زائر يوميا.

وتركز السلطات حاليا على الزائرين ليوم واحد وضيوف السفن السياحية، الذين لا يسهم العديد منهم في الاقتصاد المحلي.

وتصل أسعار التذاكر، التي ستتنوع نتيجة للتسعير المفاجئ حسب الإقبال، إلى 10 يورو (42ر10 دولار) لكل شخص، وستنخفض قيمة التذاكر بالنسبة لأولئك الذين يحجزونها بشكل مسبق.

وسيكون الزائرون مطالبين بحجز التذاكر على الإنترنت وسيواجه الأشخاص الذين يدخلون وسط المدينة التاريخي بدون تذكرة غرامات تتراوح بين 50 يورو و300 يورو.

المصدر: وكالات
السياحة
البندقية
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