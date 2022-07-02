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دراسة تكشف «مفاجأة» بشأن أعراض «جدري القردة»
دراسة تكشف «مفاجأة» بشأن أعراض «جدري القردة»
2 يوليو 2022 08:42

قال باحثون في لندن إن الأعراض التي ظهرت على مرضى جدري القردة في المملكة المتحدة تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شوهدت في تفشيات سابقة، مما أثار المخاوف من عدم التعرف على بعض الحالات.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 54 مريضاً في مايو هذا العام، أن الأعراض اختلفت عما هو معتاد في جدري القردة حيث كانت أعراض الحمى والإرهاق أقل.

وتسبب مرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي معتدل نسبيا في العادة ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا، في حدوث أكثر من 5000 حالة إصابة بالإضافة إلى وفاة واحدة خارج تلك المناطق - لا سيما في أوروبا - منذ أوائل مايو وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويتبع البحث الذي نُشر في مجلة «لانسيت» للأمراض المعدية اقتراحات من هيئات الصحة العامة مثل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن تفشي المرض يظهر بأعراض غير معتادة.

المصدر: وكالات
جدري القرود
بريطانيا
الصحة العالمية
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