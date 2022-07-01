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شركة تطمئن بشأن بكتيريا خطيرة في منتجاتها
تحضير الشوكولاتة في المصنع قبل تعليبها
2 يوليو 2022 00:08

أعلنت مجموعة "باري كالبو" السويسرية المورّدة لمستحضرات الكاكاو والشوكولاتة لمتخصصي الصناعات الغذائية، الجمعة، أن أياً من منتجاتها الملوثة بالسالمونيلا لم تصل إلى المستهلكين، بعد اكتشاف هذه البكتيريا في مصنعها في بلجيكا.
وبمجرد اكتشاف البكتيريا، أوقفت المجموعة الإنتاج في مصنعها وأبلغت السلطات الصحية بالموضوع واتصلت بجميع عملائها.
وقالت المجموعة، في بيان، إنها تؤكد في نهاية عمليات الفحص التي أجريت مع عملائها "أن أياً من منتجات الشوكولاتة الملوثة" بالبكتيريا لم يدخل السلسلة الموجهة إلى المستهلكين.
وتوفر المجموعة السويسرية منتجات الشوكولاتة لشركات عملاقة في مجال صناعة المواد الغذائية، وكذلك لمصانع بسكويت وحرفيين ومتخصصين في صناعة الحلويات.
ويمكن استخدام المستحضرات لتصنيع ألواح الشوكولا وكذلك المشروبات والبسكويت والنكهات المضافة على المثلجات أو منتجات المخابز. لذلك، تمر المنتجات بمراحل عدة قبل الوصول إلى المستهلكين.
ولا يزال الإنتاج في مصنع الشركة معلقا حتى إشعار آخر، بحسب المجموعة التي تعتزم مواصلة فحوصها "بعناية".
بمجرد الانتهاء من هذه التحليلات، سيتم غسل خطوط الإنتاج في هذا المصنع الواقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً شمال غرب بروكسل وتطهيرها قبل استئناف الإنتاج.
وكُشف عن وجود السالمونيلا الاثنين ضمن رزمة منتجات في مصنع ويز في بلجيكا.

المصدر: آ ف ب
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التسمم بالسالمونيلا
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بكتيريا السلمونيلا
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