5 تحديات.. يتخطاها الناجحون

ترجمة: عزة يوسف

في حين يعجز معظم الأشخاص أمام المشكلات والمعوقات التي تواجههم وتجعلهم يستسلمون، يبرع أقرانهم الناجحون في التغلب عليها، بالقدرة على التخلي عن السلبية، وللحفاظ على عقلية ناجحة، عليك معرفة التحديات التي يتغلب عليها الأشخاص الناجحون، والتي ألقت مجلة «Success» الأميركية الضوء عليها، ومنها:

العمر

لا يسمح الناجحون لأعمارهم بتحديد هويتهم أو ما هم قادرون على فعله، فالعمر بالنسبة لهم مجرد رقم ولا يشعرون أبداً بأنهم مجبرون على أن يخبرهم أحد بما يجب أن يفعلوه وما لا يجب عليهم فعله بسبب عمرهم، فهم يتبعون شغفهم بخطوات ثابتة.

اهتمام الآخرين

رغم أنه من المستحيل ألا تشعر بالضيق تجاه انتقادات الآخرين، إلا أنك لست مضطراً لتعطيل إنجازاتك أمام آراء أي شخص آخر، وعليك دائماً بالتعامل مع آراء الناس بحذر لتنبع قيمتك الذاتية من داخلك حتى لا تضيع وقتك وطاقتك مع الآخرين.

السلبيون

مثلما يساعدك الأشخاص العظماء على الوصول إلى إمكاناتك الكاملة، فإن بعض الأشخاص يجرونك معهم لسلبيتهم أو يجعلوك تعيش بمتلازمة الضحية حيث يخلقون ضغطاً وصراعاً داخلك عليك تجنبه.

الخوف

الخوف ما هو إلا عاطفة يغذيها خيالك، لذلك لا يجب أن تتراجع في الحياة لمجرد أنك تشعر بالخوف، إذ إن الناجحين لديهم القدرة على التغلب على الخوف ويخرجونه من حياتهم ويتمكنون من قهره.

الوقت

يستطيع الناجحون استغلال الوقت واليوم جيداً، وبدلاً من الشكوى من إنجاز الأمور، فإنهم يفكرون في جميع الأشياء التي يشعرون بالامتنان لها ثم يجدون أفضل حل متاح ويعالجون المشكلة ويبعدون أنفسهم عن كل أشكال ومظاهر السلبية.