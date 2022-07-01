ياسمين بن حمودة.. 9 لغات و5 صنايع

مراد المصري (دبي)

متفوقة رياضياً.. ناجحة في إدارة الإعمال.. «Life Coaching».. محامية حاصلة على شهادة في قانون الأعمال الدولي.. ممثلة.. وأخيراً.. «ملاكمة»..

كل هذه المجالات أبدعت فيها ابنة الـ 31 عاماً، ياسمين حمودة، التي تحمل جنسية لوكمسبورج وتنحدر من أصول تونسية وبرتغالية، وتقيم في الإمارات منذ سنوات، وتقدم نموذجاً رائداً للفتاة المتفوقة في مختلف المجالات في وقت واحد.

ياسمين خطفت الأضواء مؤخراً عندما دشنت مسيرتها في الملاكمة في مواجهة استعراضية تفوقت فيها على منافستها الروسية روديونوفا في بطولة تاج الشرق الأوسط للملاكمة، وفي حديثها مع «الاتحاد الأسبوعي» عقب النزال، قالت: كانت الملاكمة شغفي بحكم أنني أمارس الـ «مواي تاي» منذ 18 عاماً، والتدريبات على هذا النوع من الرياضات مهم جداً للمرأة لكسب الثقة والقوة للدفاع عن نفسها، إلى جانب الفوائد الصحية المرتبطة بممارسة الرياضة.

وتابعت: أردت أن أوصل رسالة من الفوز الأول لي في رياضة الملاكمة، أن المرأة قوية وحدودها السماء دون سقف، وجميع الفتيات قادرات على التفوق والإبداع في جميع المجالات.

واعتبرت بن حمودة نفسها بالمكان المثالي في الإمارات، الدولة التي تعد الأفضل لأصحاب المواهب المتعددة عموماً وللمرأة على وجه الخصوص، وقالت: أُقيم في دبي منذ عامين ونصف العام، وقبل ذلك درست لمدة خمس سنوات في جامعة السوربون في أبوظبي، وحصلت على شهادة محامية في قانون العمل الدولي، وبالوقت نفسه حصلت على شهادة مدربة حياة، وكنت أمارس الرياضة في «الكروس فيت»، وغيرها، إلى جانب أنني حالياً نائب الرئيس في منتدى الاستثمار لتمكين المرأة في الشرق الأوسط، حيث نعمل على دعم المرأة إلى جانب الفعاليات الخيرية والمجتمعية.

وتابعت: في الإمارات تحصل المرأة على دعم كبير، وهنا المكان المثالي لها من حيث الاحترام لها في جميع المجالات، وتبوءها مناصب قيادية.

وبخصوص امتلاكها أكثر من نصف مليون متابع لحسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: هذا الأمر يجعلني مطالبة دائماً بتحمل مسؤولية لنقل الرسالة الإيجابية من الإمارات للعالم، أحاول دائماً بث رسائل لدعم المرأة، وتحديداً من ناحية الصحة العقلية، إلى جانب رسائل التحفيز المستمر. وتابعت: حلمي أن أساعد الحكومة الإماراتية في بث هذه الرسائل الإيجابية، وأن أرد الجميل لما حصلت عليه من الكثير هنا.

ومن اللافت لبن حمودة، أنها تجيد 9 لغات مختلفة، وهي: الفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، واللوكسمبورجية، والعربية، والبرتغالية، والإسبانية، والإيطالية، والروسية، وقالت: أمي برتغالية وأبي تونسي ونشأت في لوكسمبورج، وكل هذا جعلني أتطلع للعالم بنظرة شمولية واسعة، ورغم دراستي للقانون وعملي به بعد التخرج لمدة عام واحد، لكن اتجهت بعد ذلك لتأسيس شركة تصميم داخلي أتولى إداراتها في الوقت الحالي.

وتابعت: من أهم المشاريع التي أعمل بها هو مجال «مدرب الحياة»، وتحديداً من ناحية الصحة العقلية، ومن الذين أعمل معهم توجد نسبة من الرياضيين المحليين من لاعبي كرة القدم وألعاب أخرى، حيث ينال هذا الأمر اهتماماً متزايداً منهم.

صعود همالايا

طموح ومواهب ياسمين بن حمودة ليس لها حدود، وكان من أبرز الأحداث التي قامت بها المشاركة في صعود جبال همالايا للمشاركة في الدخول في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في أعلى عرض أزياء، ببلوغ مسافة 5500 متر فوق مستوى سطح البحر في سلسلة الجبال الآسيوية الشاهقة.

ومن ناحية أخرى، تزور ياسمين دور الأيتام في بلدان مختلفة، مثل تايلاند وبالي وتونس والبرتغال، وتدعم قضايا مختلفة، مثل التعليم وحقوق المرأة.