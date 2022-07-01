صور.. الإنترنت يعيد غيتارة سرقت قبل 46 عاماً لصاحبها

استعاد عازف الروك الكندي راندي باكمان، اليوم الجمعة، في اليابان غيتاره المفضل الذي سرق منه قبل 46 عاماً بفضل الإنترنت.

سافر الموسيقي مع فرقته "ذي غيس هو" صاحبة أغنية إلى طوكيو حيث كان اللقاء المؤثر بينه وبين الآلة العزيزة على قلبه من نوع "غريتش" التي سُرقت منه في فندق بمدينة تورونتو (في شرق كندا) عام 1976.

وقال الموسيقي، البالغ 78 عاماً "لقد كنت حزيناً جداً". وأضاف "استخدمت هذا الغيتار في تأليف عدد من الأغنيات التي بيعت ملايين النسخ منها (...) كان بمثابة غيتاري السحري. وعندما اختفى فجأة، غاب السحر". راندي باكمان يعزف على غيتاره في طوكيو بعد استعادته كان النجم اشترى هذا الغيتار البرتقالي اللون، من طراز 6120 Chet Atkins، عندما كان في التاسعة عشرة في مقابل 400 دولار، وهو مبلغ جمعه بعرق جبينه عندما كان يعمل في جزّ العشب وغسل السيارات.

بلغ به حرصه على غيتاره حدّ ربطه تحوطاً بالسلاسل في الفنادق التي كان يقيم فيها خلال جولات فرقته، لكنّ الآلة سُرقت منه عندما عهد بها لوقت وجيز إلى مسؤول عن معدات الفرقة خلال إحدى رحلاتها. بفضل أحد المعجبين، تمكن باكمان من العثور على غيتاره، إذ انبرى الكندي ويليام لونغ لمراجعة مئات الصور على الإنترنت، إلى أن توصل عام 2020 إلى رصد الآلة في إحداها، وقد تعرّف عليها من عقدة في الخشب موجودة في موقع محدد.

تتبع المحقق الهاوي الغيتار، بدءاً من الموقع الإلكتروني لمتجر للموسيقى في طوكيو، وصولاً إلى موسيقي ياباني يُدعى تاكيشي، شوهد وهو يعزف بهذا الغيتار في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب عام 2019.

واضطر راندي باكمان إلى انتظار تحسّن الوضع الصحي لكي يتمكن من التوجه إلى اليابان شخصياً لتقديم غيتار مماثل لتاكيشي واستعادة آلته الحبيبة. ورأى باكمان أن "من كان الغيتار في حوزته أَحبه بلا شك بقدر" ما يحبه هو، "إذ لا توجد تعديلات، ولا تصليحات".

واحتفل الموسيقيان بهذه اللحظة على خشبة المسرح في السفارة الكندية بطوكيو من خلال عزف أغنية "أميركان وومن" التي اشتهرت أيضاً عندما غناها ليني كرافيتز عام 1999.

المصدر: آ ف ب