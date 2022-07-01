السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
صور.. الإنترنت يعيد غيتارة سرقت قبل 46 عاماً لصاحبها
راندي باكمان يستعيد غيتاره في طوكيو
1 يوليو 2022 20:09

استعاد عازف الروك الكندي راندي باكمان، اليوم الجمعة، في اليابان غيتاره المفضل الذي سرق منه قبل 46 عاماً بفضل الإنترنت.
سافر الموسيقي مع فرقته "ذي غيس هو" صاحبة أغنية إلى طوكيو حيث كان اللقاء المؤثر بينه وبين الآلة العزيزة على قلبه من نوع "غريتش" التي سُرقت منه في فندق بمدينة تورونتو (في شرق كندا) عام 1976.
وقال الموسيقي، البالغ 78 عاماً "لقد كنت حزيناً جداً". وأضاف "استخدمت هذا الغيتار في تأليف عدد من الأغنيات التي بيعت ملايين النسخ منها (...) كان بمثابة غيتاري السحري. وعندما اختفى فجأة، غاب السحر".

  • راندي باكمان يغزف على غيتاره في طوكيو بعد استعادته
    راندي باكمان يعزف على غيتاره في طوكيو بعد استعادته

كان النجم اشترى هذا الغيتار البرتقالي اللون، من طراز 6120 Chet Atkins، عندما كان في التاسعة عشرة في مقابل 400 دولار، وهو مبلغ جمعه بعرق جبينه عندما كان يعمل في جزّ العشب وغسل السيارات.
بلغ به حرصه على غيتاره حدّ ربطه تحوطاً بالسلاسل في الفنادق التي كان يقيم فيها خلال جولات فرقته، لكنّ الآلة سُرقت منه عندما عهد بها لوقت وجيز إلى مسؤول عن معدات الفرقة خلال إحدى رحلاتها.

بفضل أحد المعجبين، تمكن باكمان من العثور على غيتاره، إذ انبرى الكندي ويليام لونغ لمراجعة مئات الصور على الإنترنت، إلى أن توصل عام 2020 إلى رصد الآلة في إحداها، وقد تعرّف عليها من عقدة في الخشب موجودة في موقع محدد.
تتبع المحقق الهاوي الغيتار، بدءاً من الموقع الإلكتروني لمتجر للموسيقى في طوكيو، وصولاً إلى موسيقي ياباني يُدعى تاكيشي، شوهد وهو يعزف بهذا الغيتار في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب عام 2019.
واضطر راندي باكمان إلى انتظار تحسّن الوضع الصحي لكي يتمكن من التوجه إلى اليابان شخصياً لتقديم غيتار مماثل لتاكيشي واستعادة آلته الحبيبة.

ورأى باكمان أن "من كان الغيتار في حوزته أَحبه بلا شك بقدر" ما يحبه هو، "إذ لا توجد تعديلات، ولا تصليحات".
واحتفل الموسيقيان بهذه اللحظة على خشبة المسرح في السفارة الكندية بطوكيو من خلال عزف أغنية "أميركان وومن" التي اشتهرت أيضاً عندما غناها ليني كرافيتز عام 1999.

المصدر: آ ف ب
آلة موسيقية
غيتار
سرقة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
امرأة في «الكالشيو»!
الرياضي
امرأة في «الكالشيو»!
اليوم 10:51
نيوكاسل يضم بوتمان
الرياضي
نيوكاسل يضم بوتمان
اليوم 10:47
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©