جزيرة ياس تُطلق الألعاب النارية احتفاءً بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة على مستوى العالم، عن إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة احتفالاً بعيد الأضحى، بما فيها عرض مميز للألعاب النارية على الواجهة البحرية في "ياس باي"، الساعة 9:00 مساءً أيام العيد الثلاثة.

ويقدم "ياس مول" خلال عيد الأضحى عرض "الدخول المجاني للأطفال"، ليمنح المتسوّقين فرصة مميزة للاستمتاع وقضاء أوقات عائلية رائعة وبأسعارٍ مخفضة. ويتيح العرض للأطفال حتى عمر 12 عاماً الدخول إلى 3 وجهات ترفيهية رائدة، وهي "عالم فيراري أبو ظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، مجاناً بشرط حجز بطاقة دخول مدفوعة للبالغين، إلى جانب إمكانية الإقامة وتناول الطعام مجاناً.

ويشمل العرض أيضاً سباقات "الكارتينج" في حلبة مرسى ياس التي تقدّم للأطفال تجربة قيادة مجانية لا تفوَّت، وفرصة مميزة لتناول الطعام من خلال عرض الإقامة المرن مع وجبتيّ طعام للعائلات، ووجبات مجانية للأطفال. ويمكن للأهالي الاسترخاء خلال فترة إقامتهم، مع حسمٍ خاص للعائلات بنسبة 20% على خدمات السبا في فنادق الوجهة.

ويستضيف "ياس مول" خلال عطلة عيد الأضحى، مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخته الثالثة. وتقدم الفعالية التي تُقام في بوليفارد الألعاب، مجموعة فريدة وممتعة من محطات اللعب وألعاب المغامرة والمسابقات والرياضات الإلكترونية لمدة 11 يوماً. وتتيح لعشّاق ألعاب الفيديو، الاستمتاع بآخر إصدارات الألعاب من منصات "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس" و"نينتندو" بما فيها "إلدن رينج"، و"هيلو إنفنت"، و"دبليو دبليو إي تو كي 22"، و"ماريو كارت 8"، إضافة إلى قسم مخصص لألعاب الفيديو الكلاسيكية، للاستمتاع واسترجاع أوقات الماضي بألعاب تشمل "باك مان" و"أسترويدس" و"ستريت فايتر". ويمكن لروّاد "ياس مول" استعراض مواهبهم التنكرية والمشاركة في مسابقة لأزياء الألعاب.

ولا يكتمل العيد في جزيرة ياس من دون زيارة مدن ياس الترفيهية، و"كلايم أبو ظبي"، التي تستضيف عروض العيالة الإماراتية الأصيلة في "فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"وارنر براذرز أبوظبي، بدءاً من 9 يوليو لغاية 12 يوليو. وتقدم المدن الترفيهية أنشطة متنوعة تناسب الجميع، ويمكن للضيوف من مختلف الأعمار الاستمتاع بها في "فيراري أبوظبي"، بدءاً من ألعاب الإثارة وتحطيم الأرقام القياسية، إلى الأنشطة الترفيهية التي تناسب أفراد العائلة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية الحية. فيما تنتظر أكثر من 45 لعبة الضيوف المستعدين للمغامرات المائية، والانزلاق إلى الإثارة التي لا تنتهي، خصوصاً رحلة استكشاف "ياس ووتروورلد" مع دانا وأصدقائها. وأمام العائلة أيضاً فرصة الاستمتاع بأكثر من 29 لعبة ووجهة ترفيهية، وأن يقابل الأطفال شخصياتهم المفضلة من DC Super Heroes وLooney Tunes، والاستمتاع بالمآثر والأنشطة البطولية كجزء من DC Super Hero Season في "وارنر براذرز أبو ظبي". ويمكن للضيوف الاستعداد لغزو بعض التجارب التي حطمت الأرقام القياسية في "كلايم أبوظبي"، حيث تضم أكبر غرفة طيران داخلية للقفز المظلي في العالم وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة.