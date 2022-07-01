«عالم مدهش» ينطلق اليوم في دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الـ 22 من «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام داخل القاعات في المنطقة، اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليو، بالتزامن مع انطلاق الدورة الــ 25 من مفاجآت صيف دبي، وتقدم العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز، التي تدخل السعادة والمرح على زوّاره من العائلات والأطفال.

وقد أعدّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظّمة لـ «عالم مدهش»، العديد من الألعاب الشائقة للأطفال والكبار، بما فيها التسلّق والتجوّل والتزلّج والتزحلق وقيادة المركبات والاستمتاع بالابتكارات والاستكشافات والقراءة واللعب، وتناول أشهى المأكولات، والاستمتاع بقضاء أمتع الأوقات في هذا العالم، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة الأرينا، في مركز دبي التجاري العالمي.

اليوم الأول

ينقل تلفزيون «سما دبي» أجواء الافتتاح اليوم الجمعة، من خلال برنامج خاص حافل بالألعاب والمسابقات والجوائز القيّمة يتم بثّه على الهواء مباشرة، فيما تقام عروض لمدهش ودانة، وحفلة استعراضية راقصة، وعرض احتفالي خاص، بالإضافة إلى لقاء مدهش ودانة؛ وبمناسبة الافتتاح سيتمكن الزوار من التمتّع بتخفيض 25 ٪ على الألعاب والمتاجر المشاركة في عالم مدهش.

الترفيه والتشويق

يقدّم «عالم مدهش» تجارب لا تُنسى مستوحاة من البحيرات وأشجار المانجروف التي يعيش وسطها مدهش ودانة، كما يقدّم منافسات وألعاب وأنشطة تثقيفية تناسب مختلف الأعمار خلال شهور الصيف.

سوف يستمتع الصغار الذين يبحثون عن التشويق كثيرًا بمغامرة iBattle، التي يتم فيها استخدام تقنية الاتصال الكاملة، مع نطاق خاص لإطلاق النار وجهاز محاكاة، حيث تختبر iBattle قدرات اللاعبين إلى أقصى حد، وتقدّم منطقة White Jumping Hills الرائعة ألعاب القفز واللعب، بينما يوفّر Diggers Lab للصغار متعة التشييد والبناء باستخدام الآلات الصغيرة.

أما جديد عالم مدهش لعام 2022 فهو مغامرة Winter at Modesh، والتي ينطلق فيها الجميع في عالم من المغامرات والمرح مع الثلوج في الحديقة الثلجية الصغيرة، المستوحاة من فصل الشتاء بكل تفاصيله. وتوفّر هذه الحديقة تجربة رائعة في فصل الصيف، مع ملعب قابل للنفخ، وعروض تفاعلية مميزة.

ولمن يبحث عن مزيد من التشويق فما عليه إلا أن يقوم باللعب في واحة الكرات الملونة Oasis of Colored Balls؛ حيث يمكن للأطفال التزحلق من برج مرتفع ليهبطوا على ساحة مليئة بأكثر من 80 ألف كرة متنوعة الألوان؛ ويمكن للعائلات التي تحبّ التحدي اختبار مهارات الجري والقفز والزحف في منطقتي حواجز مدهش المطاطية الجديدة Modesh Inflatable obstacle.

ويمكن للصغار استكشاف القلعة المطاطية العملاقة والاستمتاع بالكثير من المرح، كما يمكن للأطفال الأصغر عمراً الاستمتاع بمنطقة ألعاب آمنة جديدة بها مجموعة كبيرة من الدمى الناعمة والمنحدرات، كما يمكنهم الذهاب في جولة على ظهور حيواناتهم المفضلة، يستكشفون خلالها مفهوم حديقة الحيوانات على المسار المصمم لذلك.

أما عشّاق الألعاب الالكترونية فيمكنهم اختبار مهاراتهم على أكثر من 100 لعبة من ألعاب الواقع الافتراضي، وغيرها من الألعاب المشوّقة، بينما يمكن للزوّار سعداء الحظ ربح الدمى الضخمة أو الفوز بجوائز كبيرة باللعب على أجهزة تم إضافتها حديثاً، تمتلئ بالأجهزة الإلكترونية الرائعة.

ويشهد «عالم مدهش» هذا العام إطلاق «سبا» الأطفال، حيث يمكن لعشّاق الجمال اختيار مجموعة من العلاجات، بما فيها علاجات الوجه الممتعة والرسم على الوجه، والرسم بالحناء، وتجديل الشعر الملون، وغيرها من خدمات التجميل الجذابة.

ورش العمل

ينظّم «عالم مدهش» العديد من ورش العمل الممتعة والألعاب المستوحاة من دانة، المخترعة صاحبة الشخصية الفضولية؛ وتتاح للصغار فرصة صنع أساور فريدة في ورش الفنون والحرف اليدوية مع أصحاب الهمم. وسوف تشارك عدد من الدوائر الحكومية بينها هيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وجمارك دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز دبي للإحصاء، ودبي سفاري، بتقديم عدد من ورش العمل والأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوّعة.

عروض مباشرة

تجتذب عروض مدهش ودانة دائماً أنظار زوار عالم مدهش؛ وسوف يدعو مدهش ودانة أصدقائهما لمشاركتهما الغناء والرقص في عروضهم المتنوّعة التي صممها دان بولتون والتي سيكون الأطفال جزءاً منها. ويقدّم «عالم مدهش» كذلك عرض أزياء استعراضي موسيقي، وعرضاً حصرياً لاستكشاف المواهب من الأطفال والشباب، حيث يقوم الصغار باستعراض مهاراتهم أمام لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء في الأزياء والترفيه، وسوف تتواصل اختبارات الأداء حتى التأهل للعرض الختامي في عرضي الأزياء والمواهب.

المطاعم

لا شك أن كل هذه الأنشطة والفعاليات وأجواء التشويق سوف تجعل الصغار يشعرون بالجوع، وعندئذ يمكنهم ارتياد مقهى مدهش الجديد، برفقة مدهش ودانة، حيث يقدّم المقهى الجديد العديد من المأكولات التي تميّزها لمسات مدهش ودانة، بما فيها البسكويت اللذيذ، والكب كيك، والمشروبات المميزة الحصرية. وتتاح أمام الصغار فرصة تعلّم مهارات جديدة في أكاديمية مدهش للمخبوزات، بما فيها مهارات صنع العجين وتشكيله لصنع «كوكيز» مدهش ودانة، ويضمّ عالم مدهش، مجموعة مختارة من المطاعم التي توفر أشهى المأكولات المحلية والعالمية التي تناسب أذواق كل أفراد الأسرة.

يفتح «عالم مدهش» أبوابه طوال أيام الأسبوع، من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً، بينما يفتح أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 بعد منتصف الليل. ويحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على تخفيضات خاصة عند شراء بطاقات اللعب.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، التي تقام في الفترة بين 1 يوليو و4 سبتمبر 2022. ويمكن لسكان وزوار دبي الاستمتاع بعروض التسوّق وعروض المطاعم الأكثر جاذبية، والعديد من التجارب والفعاليات التي لا تُنسى.

ومع التخطيط المسبق لقضاء الصيف في دبي، فإنه يمكن للزائر تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل ما تقدّمه المدينة، من إقامة مريحة، وفعاليات ترفيهية مباشرة مثيرة، وتجارب تذوّق الطعام الفريدة، والنزهات العائلية وأفضل العروض الأخرى. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae وعلى منصات التواصل الاجتماعي @CelebrateDubai و@StyledbyDubai.