دراسة: آلاف الوفيات في ألمانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أظهرت دراسة جديدة نشرت اليوم الجمعة أن درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف في ألمانيا تسببت في آلاف الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من 2018 إلى 2020. وكتب باحثون من معهد روبرت كوخ ووكالة البيئة الألمانية وخدمات الطقس الألمانية في تقرير نشر في المجلة الطبية الألمانية "جورنال دوتشيز ارتستبلات" أن هذا يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب الحرارة على مدار ثلاث سنوات متتالية منذ أن بدأت هذه الدراسات في عام 1992. وشهد عام 2018 ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في ألمانيا منذ بدء التسجيلات، وفترات حرارة طويلة بشكل غير معتاد ومتوسط درجات حرارة أسبوعي مرتفع بشكل لافت للنظر.

وهناك تقديرات بوفاة حوالي 8700 شخص بسبب الحرارة في عام 2018، والتي لاحظ الباحثون أنها كانت بحجم مماثل تقريبا للسنوات الحارة التاريخية في 1994 و2003 ، واللتان شهدتا تسجيل حوالي 10 آلاف حالة وفاة في كل منهما بسبب الحرارة.

وفي عام 2019 ، قدر الباحثون حدوث 6900 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة ، مقارنة بـ 3700 في عام 2020. وفي عام 2021 لم يكن هناك معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الحرارة.

المصدر: وكالات