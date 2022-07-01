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رصد حوت بطول 10 أمتار في نهر السين
رصد حوت بطول 10 أمتار في نهر السين
1 يوليو 2022 09:52

قالت السلطات المحلية أمس الخميس إن حوت منك يمكن أن يصل طوله إلى عشرة أمتار شوهد في نهر السين في فرنسا بالقرب من القنال الإنجليزي، وذلك بعد شهر واحد فقط من نفوق حوت قاتل مصاب بمرض عضال في نفس النهر.

وقالت دلفين إلوي، رئيسة معهد أبحاث الثدييات التابع لجمعية حماية الحيتان والدلافين، لرويترز "هذا أمر غير مسبوق"، وذلك بعد أن أكد فريقها التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحوت يمكن أن يتحرك في المياه العذبة في المنطقة المحيطة بجسر نورماندي قرب لوهافر.
وأضافت أنه على الرغم من أن رصد هذا النوع من الحيتان ليس غريبا في القنال الإنجليزي فإن هذه هي المرة الأولى يتم فيها رصد أحد الثدييات من هذا النوع وهي تسبح في نهر السين.

وقالت الحكومة المحلية في المنطقة التي رُصد فيها الحوت إن الفريق أكد أن الحوت من المحتمل أن يكون حوت منك بالغ، ويبلغ طوله حوالي 10 أمتار، مضيفة أنه يبدو في صحة جيدة.
وفي الشهر الماضي، شوهد حوت قاتل (أوركا) مريض يبلغ طوله أربعة أمتار وتبين أنه ذكر، على بعد عشرات الكيلومترات في أعلى مجرى نهر السين، وهو شيء لم يسبق رؤيته من قبل.
ونفق هذا الحوت بعد فشل محاولة لإعادته إلى القنال.

المصدر: وكالات
حوت
نهر السين
الدلافين
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