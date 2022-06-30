أمطار غزيرة تغلق طرقاً وجسوراً في سول

سول (د ب أ)

أغلقت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية، الخميس، جسر نهر الهان، وطريقاً سريعاً رئيسياً يربط جنوب شرق سول بإقليم كيونجكي شمال شرقي البلاد، بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة والمناطق الوسطى.

وقالت حكومة المدينة: إن جميع مداخل طريق دونجبو السريع الذي يمتد من منطقة سونجبا في سول إلى أويجنبو، بإقليم كيونجي، تم إغلاقها بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر قريب.

ومع اقتراب موسم الأمطار الموسمية السنوي، هطلت أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك مدينة سيوسان، التي سجلت هطول أمطار بلغ منسوبها 278 مليمتراً.