متنزه يستخدم الماعز للتخلص من الأعشاب الضارة

نيويورك (رويترز)

لجأ متنزه ريفرسايد الأميركي إلى حيلة غريبة للخلاص من الأعشاب الضارة التي تنمو في جنباته، وجلبت إدارته اثني عشر رأساً من الماعز لتتغذى على تلك النباتات، وتطهر المنتجع منها بطريقة خالية من المواد الكيميائية. ووصل الماعز إلى مانهاتن من مزرعة جرين جوتس في نيويورك لالتهام الأعشاب الآخذة في النمو، بل وبعض الأنواع الخطيرة بالنسبة للبشر مثل اللبلاب السام.

وقال جون هيرولد، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمحمية متنزه ريفرسايد: إن الماعز تحب هذه الأشياء، إنها تأكل اللبلاب السام، وتأكل توت البورسلين... وهذا ما نحاول التخلص منه.