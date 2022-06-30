الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
متنزه يستخدم الماعز للتخلص من الأعشاب الضارة
متنزه يستخدم الماعز للتخلص من الأعشاب الضارة
1 يوليو 2022 01:01

نيويورك (رويترز) 

لجأ متنزه ريفرسايد الأميركي إلى حيلة غريبة للخلاص من الأعشاب الضارة التي تنمو في جنباته، وجلبت إدارته اثني عشر رأساً من الماعز لتتغذى على تلك النباتات، وتطهر المنتجع منها بطريقة خالية من المواد الكيميائية. ووصل الماعز  إلى مانهاتن من مزرعة جرين جوتس في نيويورك لالتهام الأعشاب الآخذة في النمو، بل وبعض الأنواع الخطيرة بالنسبة للبشر مثل اللبلاب السام.
وقال جون هيرولد، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمحمية متنزه ريفرسايد: إن الماعز تحب هذه الأشياء، إنها تأكل اللبلاب السام، وتأكل توت البورسلين... وهذا ما نحاول التخلص منه.

الأعشاب الضارة
الأعشاب
أميركا
الماعز
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©