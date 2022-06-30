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إطلاق نسخة مدفوعة من «سنابتشات»
إطلاق نسخة مدفوعة من «سنابتشات»
1 يوليو 2022 01:00

سان فرانسيسكو  (أ ف ب) 

أطلقت شبكة «سنابتشات» الأميركية نسخة مدفوعة من تطبيقها، في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها.
وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً: إنّ الاشتراك في «سنابتشات بلاس» يبلغ 4 دولارات شهرياً ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها لباقي المستخدمين.
وأوضحت أنّ النسخة المدفوعة ستكون مُتاحة بدايةً في الإمارات والسعودية وأستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.. وأفادت الشبكة أن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون «سنابتشات» يومياً.

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