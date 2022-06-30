كيف يكون الشباب أكثر توازناً ؟

خولة علي (دبي)

للشباب دور كبير في رقي المجتمعات وتطورها، وبناء حاضرها ومستقبلها. ولدفعهم نحو العمل والتنمية، لابد من تحقيق التوازن النفسي والعقلي الذي يأخذهم قدماً نحو الاجتهاد والتميّز والطموح، وذلك من خلال توفير بيئة للابتكار بشتى أنواعه، لينطلقوا بفكرهم وعملهم. فكيف يمكن أن تساهم مجالات الإبداع في نشأة شباب أكثر وعياً فكرياً وتوازناً نفسياً؟

توضح فاطمة السيد أحمد طبيبة نفسية، أن مجالات الإبداع لدى الشباب لها دور كبير في تحقيق التوازن النفسي، لأنها تزيد من ثقة الشخص بنفسه وشعوره بالرضا عن إنجازاته. وهي تجعله أكثر إيجابية، واضح الأهداف ومنظماً وطموحاً يسعى إلى تحقيق غايته، كما أنها تجعله قادراً على إيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي يواجهها بشكل يومي. فهو يكتسب من هذه المجالات مهارات اجتماعية كثيرة تساعده ليكون فرداً قادراً على العمل بشكل فردي ومع الجماعة إن تطلب الأمر.

كما تقوي ارتباطه بأسرته وزملائه والمجتمع. وتشير إلى أن التوازن النفسي يجعل الشباب أكثر إنتاجية لنيل فرص أفضل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. والشاب المبدع يشغل نفسه ووقت فراغه بما فيه منفعة لنفسه وللمجتمع، ما يحميه من الفساد الأخلاقي والمجتمعي والمشكلات الأخرى مثل الإدمان والعنف.

طاقة إيجابية

الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع، يشير إلى أن الإبداع طاقة إيجابية وكفاءة عالية، توفر حالة من التكامل المعرفي والثقافي لدى الشباب لتنمية مهاراتهم، ما يؤدي إلى تحقيق الصحة النفسية من خلال فرص التفاؤل الذي يستند عليها الإبداع ضد الأفكار السلبية والتشاؤمية. ويقول: الشباب المبدعون يتمتعون بالتوازن والراحة النفسية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع. فالإبداع ينمي قدرات الشباب وينظم طاقاتهم ويصقل مهاراتهم، وهي نعمة في مجالات معينة منها معرفة كيفية التعامل مع القضايا المختلفة، والقدرة على التفكير في فهم الأمور المعقدة ووضع الحلول لها. والإبداع عنصر مهم في عملية تنشيط عقل الشباب والنظر بطريقة غير تقليدية للأشياء من حولهم.

وتضيف: نجد الهيئات المعنية بالشباب في الدولة تركز على الإبداع والابتكار، وهذا ما يحقق عنصر الصحة النفسية والتوازن، ويجعلهم أكثر رغبة في تحدي ذاتهم. فالإبداع يرفع المستوى الاجتماعي للشباب، من خلال إيجاد فرص عمل متميزة، ويساعد في زيادة الإنتاج في المجتمع ويحسن أداءهم ويزيد من ثقتهم بأنفسهم.

رؤية مغايرة

وتشير منى اللوغاني اختصاصية اجتماعية، أن الدول المتحضرة تُقاس بمدى اهتمامها بالشباب. فهم ثروة الوطن ومساهمتهم كبيرة في رقي مجتمعاتهم وتطوّرها، والشباب المبدعون لديهم القدرة على النظر للأُمور بطريقة مختلفة ورؤية مغايرة للبحث عن حل المشكلات بطريقة مبتكرة. وينطلقون من مكوّنات العمل الإبداعي في ابتكاراتهم بمختلف المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

كما أن مجالات الإبداع وأنواعها تُعتبر من أهم الركائز الأساسية في تحقيق التوازن النفسي والصحة العقلية للشباب. وتثني اللوغاني على ما تبذله الدولة من فتح استشراف المستقبل وعقد ورش العصف الذهني لدعم أفكار الشباب الإبداعية، وما توليه من دعم متواصل من أجل تحقيق رؤيتهم وما يمثله ذلك من دعم نفسي ينعكس على تقدم البلاد وتميزها. فشباب الوطن اليوم، هم مستقبله.

الإبداع متنفس

ويذكر راشد المزروعي رئيس محطة «المستقبليون»، أن المبدع بطبيعة شخصيته يعتبر المساحات الإبداعية متنفساً له وحديقة لعقله، فكلما وجد تلك المساحة كلما شعر بالرضا والسعادة، ما ينعكس على صحته النفسية. كما أن المبدع يشعر بالتقدير والتكريم عندما تتحول أفكاره إلى أرض الواقع بحيث تخدم المجتمع ويتعرف عليها الناس، فيلامس بإنجازاته ومساهماته مكانته الاجتماعية.

ويوضح أن الفكر الإبداعي يجعل الشباب يتعاملون مع تحدياتهم اليومية بمرونة أكبر وإبداع في حل كل تحدٍ مستعصٍ. فالمبدع لا يعرف اليأس، وينظر إلى تحديات الحياة على أنها فرص، فيعمل على اغتنامها بدلاً من أن يساوره الإحباط.

بصمة خاصة

يؤكد يوسف البرعي متخصص في مجال الابتكار، أن الرغبة هي شرارة الانطلاق، وهنالك محفزات تعزز في الشباب جانب الرغبة في الإبداع، منها محفز يتعلق بالجانب الوطني وسمعة الدولة، ومنها الأسري لحل معضلة مالية أو مرض، فيبدع بطريقة ما لتغطية جانب الاحتياج، ومنها الشخصي وروح التحدي والمنافسة. ويوضح أن كل إنسان وهبه الله تعالى إمكانيات في داخله يجب أن يستثمرها في تحقيق غاياته وأهدافه.

وهذه الإمكانيات قد تكون ذاتية وتظهر في سلوك عقلي أو جسدي أو حركي، وقد تكون مكتسَبة يتعلمها ويتلقاها الشاب من خلال علاقته مع الآخرين والتعلم والأخذ من تجاربهم في الحياة ثم يصنع بصمته الخاصة. وهذا ما يوجد توازناً بين الشباب والممارسات اليومية مع ظروف الحياة وتحدياتها واحتياجاتها.