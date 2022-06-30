سلطان النيادي.. «في خدمة الدراما»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب المنتج الإماراتي سلطان النيادي عن سعادته بفوز مسلسله «بنات مسعود» الأسبوع الماضي بالجائزة الفضية، ضمن الجوائز التي حصدتها «أبوظبي للإعلام»، منتِجة العمل، في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 15، وعُرض على «قناة الإمارات» في رمضان 2021. وأكد أن النص الجيد والإنتاج المتميز والاختيار الموفّق للمؤلف والمخرج والممثلين، عناصر أساسية لنجاح العمل الدرامي. وهذا ما تحقق في مسلسله «ساعي البريد» إنتاج «أبوظبي للإعلام»، الذي عُرض على «قناة الإمارات» حاصداً المركز الأول محلياً في استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2022. وتعاون فيه مع نخبة من الممثلين، وعلى رأسهم صديق عمره فنياً وشخصياً جابر نغموش، بإدارة المخرج محمد القفاص.

بعد النجاح الكبير لـ«ساعي البريد»، قال سلطان النيادي: أسعى جاهداً من خلال «ظبيان للإنتاج الفني» إلى الارتقاء بالفن المحلي ودعم الفنانين الإماراتيين سواء المخضرمين منهم أو الشباب، لأصل بالهدف الأسمى إلى تقديم أعمال درامية متميزة، بعيداً عن الربح المادي، لتكون منافساً قوياً في الماراثون الدرامي الرمضاني. فمثل هذه الاستطلاعات تمنح صنّاع الدراما دافعاً لتقديم أعمال بالمستوى نفسه بل وأعلى، لكسب ثقة الجمهور. وأثنى على الاهتمام الدائم لـ«الاتحاد» بالفنان والفن المحلي، معتبراً إياها من أول الصحف التي تُعتبر شريكاً أساسياً في تسليط الضوء على أعماله منذ بداياته الفنية.

ملصق مسلسل «ساعي البريد»

«أبوظبي للإعلام»

وثمَّن النيادي العلاقة القوية التي تجمعه بـ«أبوظبي للإعلام» منذ تأسيس «ظبيان للإنتاج الفني»، وقال: قدمت بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام» عدداً من المسلسلات التي نالت صدى وانتشاراً كبيرين. ويرجع النجاح المشترك والمثمر إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه مسؤولو شبكة تلفزيون أبوظبي، بالحضور القوي للدراما المحلية، وتوفير كل التسهيلات لإنتاج أعمال ترقى بالمستوى، إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل والمتابعة الحثيثة خلال فترة إنجاز الأعمال. وأكد حرصه على أن تظل هذه العلاقة الوطيدة التي يطوِّع من خلالها إمكانياته في «خدمة الدراما المحلية».

اتحاد فني

وأشاد سلطان النيادي بالتطور الذي وصلت إليه إنتاجات الدراما المحلية نتيجة التميز الذي حققه صنّاعها، عبر تقديم قصص مختلفة ودعم عالي المستوى لأعمال متنوعة، بين التراثي والاجتماعي والكوميدي. ونالت كلها صدى كبيراً، وحصدت ردود أفعال إيجابية من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: على الرغم من قلة عدد المنتجين، إلا أنهم استطاعوا تحقيق التفرد للدراما المحلية في الموسم الدرامي الرمضاني بإنتاجات محلية، وأخرى مشتركة حققت نجاحاً كبيراً، ومهَّد الاتحاد الفني إلى الارتقاء بالفن المحلي والخليجي.

لن تتكرر

وهنّأ النيادي الممثل جابر نغموش على حصده لقب أفضل ممثل إماراتي في استطلاع «الاتحاد» عن دوره في مسلسل «ساعي البريد». وقال: كان العمل متميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بداية من النص المختلف والأداء المبهر لأبطال العمل الذين تألقوا في كل مشهد، وخصوصاً الثلاثي نغموش وجمعة علي وخليل الرميثي.

وأضاف: ليس غريباً على جابر نغموش حصد الألقاب لأنه حالة فنية لن تتكرر، يتمتع بمواصفات النجومية من حيث الأداء العفوي والإبداع في تقمص الشخصية والحضور القوي وأخلاقيات المهنة، لجهة التعامل مع فريق العمل والانسجام فيما بينه وبينهم لتنفيذ عمل مختلف بروح الفريق الواحد.