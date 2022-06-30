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للضحك.. فوائد صحية!
للضحك.. فوائد صحية!
1 يوليو 2022 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أبحاث جديدة نشرها موقع Hindustan Times الهندي أن للضحك مجموعة فوائد صحية، إذ يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر والقلق ويعزز المناعة ويقاوم الأمراض، ويساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة.
وقال بالافي جوشي استشاري علم النفس بمعهد سري بالاجي الطبي في نيودلهي، إن الضحك يريح الجسم والعضلات ويحسن تعافي الجهاز العصبي، ويوقف تأثير المشاعر السلبية، بما يمنع الشعور بالاكتئاب. 
ويحافظ الضحك على مستوى السكر في الدم، ويساعد على النوم بشكل أفضل، كما أن الأشخاص المرحين الذين يميلون إلى الضحك والفكاهة يتمتعون بصحة جيدة مع التقدم في السن.

الضحك
السعرات الحرارية
جهاز المناعة
المناعة
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