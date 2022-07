«مفاجآت صيف دبي» تنطلق غداً الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجمعة فعاليات الدورة الـ 25 من «مفاجآت صيف دبي»، إيذاناً بموسم جديد من العروض، والتخفيضات والجوائز والأنشطة الترفيهية المميزة، وذلك في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022.

وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، سيتم إطلاق العديد من التجارب والفعاليات والعروض الجديدة ليستمتع جميع سكان وزوار دبي بقضاء أمتع الأوقات في ربوع المدينة.

وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي وانطلاق الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تنطلق اليوم دورة استثنائية من مفاجآت صيف دبي احتفالا باليوبيل الفضي لها، لتعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، والتي ستقدم المزيد من التجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية المشوقة، إلى جانب العروض الترويجية التي تسهم في إثراء تجربة التسوق في مراكز التسوق والمتاجر. ولا شك أن تعاوننا مع شركائنا سيمكننا من دعم وتطوير قطاع التجزئة وضمان استمرارية ازدهاره، وكذلك تقديم الأفضل لضيوفنا، وتمكينهم من قضاء أمتع الأوقات في العديد من الوجهات وخصوصا مع ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة قادرة على تقديم الكثير من التجارب الفريدة التي تلبي مختلف الأذواق وتناسب كافة الفئات العمرية.

عروض وتخفيضات

مع بداية دورة هذا العام لمفاجآت صيف دبي، تنطلق تخفيضات الـ 25 ساعة، وذلك يومي 1 و2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، حيث يمكن لسكان وزوار دبي التوجه إلى مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، للاستفادة من العروض الضخمة والتخفيضات التي تبدأ من 25 % حتى 90 %.

وخلال عرض 25 ساعة تسوق حصرية في مراكز تسوق ماجد الفطيم، سيفوز متسوق محظوظ بجائزة مع مليونير شير خلال مفاجآت صيف دبي، وهي عبارة عن مليون نقطة مكافأة عبر تطبيق «شير». ويمكن المشاركة عن طريق مسح الإيصالات من عملية شراء بقيمة لا تقل عن 300 درهم باستخدام تطبيق SHARE. سيتم السحب للإعلان عن المليونير المحظوظ في 7 يوليو.تبدأ مفاجآت صيف دبي في الأول من يوليو، وتستمر حتى 4 سبتمبر 2022. وخلالها، سيتم تقديم العروض المذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر؛ حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25 % إلى 75 % على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة على مدار 66 يوماً.

وتطلق مفاجآت صيف دبي «عروض الفنادق 24 ساعة خلال مفاجآت صيف دبي»، في الأول والثاني من يوليو. حيث يمكن الحصول على باقات ومزايا رائعة تشمل 19 فندقاً في دبي.

ومع كل يوم جديد، من 3 حتى 27 يوليو، سيتعرف المتسوقون على مفاجأة جديدة كلياً من مفاجآت صيف دبي. واحتفالًا باليوبيل الفضي، يشهد كل يوم من أيام المفاجآت هذا الصيف الإعلان عن 25 عرضاً جديداً، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وتشمل العروض فئات المنتجات لدى العلامات التجارية الشهيرة في مجالات الرياضة، الأزياء، الجمال، المنزل، والإكسسوار.

الموسيقى والترفيه

يمكن للجميع الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي مع الحفل الحي المذهل لمغني فرقة One Direction السابق لويس توملينسون في جولته العالمية Walls World Tour، وذلك في كوكاكولا أرينا يوم السبت 2 يوليو.

ولأمسية من الترفيه الحي والمرح، يمكنكم التوجه إلى Boeing Boeing في مسرح The Junction الواقع في السركال أفينيو من 1 حتى 3 يوليو. فيما تفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 9:00 مساءً.

يمكنكم حضور العرض المذهل Wish Upon A Star من Fly High Fitness يوم الأحد 3 يوليو في المسرح في مول الإمارات، حيث يمزج العرض بين شتى أنواع الموسيقى والرقص والمسرح والاستعراض والجمباز وفنون الدفاع عن النفس.

ويعود عرض المياه والأضواء تخيل IMAGINE إلى دبي فستيفال سيتي مول من 1 إلى 4 يوليو، ليكون وجهة لا تفوت هذا العام. واحتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، تحتل أربعة عروض مختلفة مركز الصدارة؛ The Pirates Tale وHathi's Garden وStardancer و A Child's Dream، ضمن عرض صيف ReIMAGINED. كما ويمكنكم مشاهدة العرض البصري في «فستيفال باي» والذي يعتمد يستخدم الضوء والنار والماء لرواية قصة مميزة، مع نوافير ومؤثرات صوتية وتقنيات ليزر ونظام صوت مبهر.

كما سيستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض Modesh Singalong Adventure في الفترة من 1 يوليو إلى 7 يوليو. وانضم إلى مدهش ودانا لاستكشاف المدينة مع أغاني رائعة ورقصات ممتعة.ويمكن للزوار المشاركة في المسيرات الكرنفالية المرحة في مختلف مراكز التسوق، بما في ذلك مسيرة اليوبيل الفضي الكرنفالية في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، أو موكب الكرنفال في سيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول، والخوانيج ووك.

زينة المدينة

تعم بهجة مفاجآت صيف دبي المدينة، حيث الأجواء المرحة ومجسمات الإضاءة والزينة الخلابة في مراكز التسوق المفضلة في المدينة، مثل كشك الصور Cooler than Ever في دبي فستيفال سيتي مول وابن بطوطة مول، وهيكل الكوخ المميز في مول الإمارات. ويمكن للزوار إيجاد مجسمات مدهش ودانا في مختلف أنحاء المدينة.

عالم مدهش

يعود إلينا «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وأرينا. والذي يعتبر من أكبر الفعاليات العائلية الترفيهية والتثقيفية في المنطقة، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والطعام، وأيضاً المشاركة في الأنشطة مع تجربة ترفيهية غامرة.

ومن وحي أجواء البحيرات التي يعيش فيها مدهش ودانة، تم ابتكار الشعار الخاص بعالم مدهش: «عالم مدهش. عالمي، مغامرتك».

سوف تنقل قناة «سما دبي» افتتاح عالم مدهش في الأول من يوليو بعرض خاص مليء بالألعاب والمسابقات، مع فرصة للفوز بجوائز رائعة. وتتضمن الأجواء المشوقة عروضاً من دان بولتون، وحفلة رقص، وعرض احتفالي خاص، إلى جانب فرصة لقاء مدهش ودانة. ويمكن لجميع زوار «عالم مدهش» في يوم الافتتاح الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 25 % على الألعاب ومنافذ البيع في هذه المناسبة الخاصة.

موفي ماجيك

طوال شهر يوليو، أجواء الاحتفالات والاستمتاع بمشاهدة عرض «موفي ماجيك» في سينما ريل. استمتع بليالي من السينما العائلية الخاصة والعروض الصيفية الحصرية، أو بقضاء أمسية مميزة في السينما أو شاهد عرضًا ممتعًا مع الأصدقاء. بالإضافة إلى عروض مميزة تسمح للأطفال بارتداء الملابس الخاصة بشخصية الفيلم المفضلة لديهم (ثم مشاهدة الفيلم مجانًا!). ويمكن للعائلات أيضًا البحث عن الثنائي الشهير مدهش ودانة.