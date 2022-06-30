وقف إنتاج مصنع للشوكولا في بلجيكا بعد رصد بكتيريا خطيرة

أعلنت مجموعة «باري كالبو» السويسرية لتصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولا، اليوم الخميس، توقف مصنعها في بلجيكا الذي تقول إنه الأكبر في العالم، عن إنتاج الشوكولا بعد رصد بكتيريا السلمونيلا الخطيرة في عدد من منتجاتها.

وأشارت المجموعة، في بيان، إلى أن بكتيريا السلمونيلا رُصدت الاثنين «في كمية منتجات مُصنّعة في مصنع ويز» بمنطقة فلاندر البلجيكية، مضيفةً: «إنّ خبراء الجودة لدينا أكدوا أن الليسيثين يشكل مصدر العدوى».

وقال ناطق باسم الشركة إنّ «غالبية المنتجات المعنية لا تزال موجودة في المصنع»، مشيراً إلى أن المجموعة تتواصل مع زبائنها الثلاثة والسبعين (شركات صناعية كبرى وحرفيون) للتأكد من عدم تسجيل إصابات بين صفوف مستهلكي المنتجات.

وأكدت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية أنّ «باري كالبو» أوقفت «كل خطوط إنتاجها من الشوكولا في مصنع ويز كإجراء احترازي» وأعلمت السلطات الصحية في بلجيكا بما حصل.

ولفت بيان الوكالة إلى «حظر كل منتجات الشوكولا التي صُنّعت في ويز بعد 25 يونيو»، موضحاً أنّ «خطوط الإنتاج كلها ستُنظف وتُعقم قبل استئناف التصنيع».

ويقع المصنع على بعد حوالى 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأرسلت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية فريقاً إلى المصنع، مشيرةً إلى أنها فتحت تحقيقاً لـ«جمع المعلومات كلها وتتبّع العدوى».

وأكدت المجموعة أنّ «سلامة الغذاء تشكل الأولوية الأبرز وأن هذه العدوى استثنائية بشكل كبير»، مضيفةً: «نعتمد ميثاقاً وإجراءات محددة جداً في شأن السلامة الغذائية».

وانخفض سعر سهم «باري كالبو» بنسبة 2,85% في منتصف اليوم ليصل إلى 2112 فرنكاً سويسرياً.

المصدر: آ ف ب