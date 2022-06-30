«بيت الحكمة» يصطحب الأطفال في «رحلة حول العالم»

الشارقة (الاتحاد) يستضيف قسم «القارئ الصغير» في «بيت الحكمة»، «المخيم الصيفي» 2022 تحت عنوان «رحلة حول العالم»، ويهدف لإثراء القدرات الفكرية والإبداعية للأطفال المشاركين من خلال باقة متكاملة من الجلسات القرائية. ويشارك فيها الأطفال بآرائهم حول القصص، التي تثري مخيلتهم وأفكارهم بكنوز العالم الثقافية والتاريخية، إضافة إلى ورش عمل تنمي مهاراتهم ومعارفهم حول مختلف المواضيع، إضافة إلى العروض الحية والتجارب التفاعلية، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، تزامناً مع الإجازة الصيفية.ويتيح «المخيم الصيفي» في «بيت الحكمة» للأطفال من الفئة العمرية 5 – 12 عاماً خوض مغامرات شائقة حول العالم، مع لعبة جوازات السفر التي تحاكي رحلة السفر الحقيقية من خلال حصول الطفل على ختم يثبت سفره الافتراضي إلى كل بلد يتعرف عليه في المخيم، في تجربة فريدة يتعرفون خلالها على الثقافات، والعادات، واللغات، والمأكولات، والمعالم التي تتميز بها 16 دولة مختارة حول العالم، بالإضافة إلى خصائصها الجغرافية، والحياة النباتية والحيوانية فيها. وعلى مدار شهرين سيُبحر المستكشفون الصغار مع ثقافات دول في 6 قارات، تشمل دولة الإمارات واليابان والأردن والهند والصين والفلبين في آسيا، وكلّ من المغرب وبوتسوانا في أفريقيا، وفرنسا واليونان في أوروبا، والولايات المتحدة وكندا وكوستاريكا في أميركا الشمالية، والبرازيل وبيرو في أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا التي تعد قارة قائمة بذاتها، في تجربة ثقافية فريدة تحتفي بالتنوع الثقافي والعادات والتقاليد الغنية لتلك الدول. ويتضمن «المخيم الصيفي» 2022 باقة متكاملة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية، التي تثري تجربة المشاركين الصغار، منها صنع «صائد الأحلام»، والاستماع إلى نخبة من الفنانين أثناء عزفهم على عدة آلات موسيقية مثل الربابة والأكورديون، والقيام بجولة افتراضية في «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي»، وتصميم أنماط الفسيفساء، وتعلم تصاميم فن الرمال الملونة «الرانغولي»، والتعرف على تقاليد فنون رقص ال«كابويرا» البرازيلية. ويستكشف المسافرون الصغار العادات والتقاليد التراثية لتلك الثقافات العالمية من خلال الهدايا التذكارية، والبطاقات البريدية الملونة وحقائب السفر والصور وختم جوازات السفر التي تحاكي التجربة الحقيقية، وسواها من الأنشطة، حيث يستكشفون 4 وجهات أسبوعياً. وبعد جمع الطوابع الـ 16 لتلك الدول عند زيارتها، يحصل المشاركون على شهادة خاصة تثبت زيارتهم لها. ويقام «المخيم الصيفي» في «بيت الحكمة» بالتعاون مع «المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي»، وشركة «آبل»، و«غرين بلانيت دبي»، و«دمية»، و«مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال»، خلال أيام الأسبوع من الاثنين حتى الخميس، في الفترة من 4 – 28 يوليو، ومن 1 – 25 أغسطس.



