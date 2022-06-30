جزيرة ياس تُطلق أجندة فعالياتها.. حتى فبراير 2023

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت ميرال، الشركة الرائدة في مجال إنشاء الوجهات والتجارب في أبوظبي، اليوم عن برنامجها الحافل من الفعاليات التي تنظمها بين يوليو 2022 وفبراير 2023 في جزيرة ياس. وجاء الإعلان عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بالتعاون مع الجهات الشريكة. وتتنوع الفعاليات التي تم الكشف عنها بين بطولاتٍ رياضية عالمية وتجارب مميزة تناسب جميع أفراد العائلة، إضافة إلى استضافة حفلات موسيقية لأهم الفنانين العالميين، ومجموعة من المغامرات المشوقة، التي تضمن لجميع الضيوف قضاء أوقاتٍ لا تُنسى.ويتضمن البرنامج مجموعة كبيرة من الفعاليات المميزة مع عودة أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يضم نزالات «يو إف سي 281»، إضافة إلى المباريات التحضيرية لموسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022 في «الاتحاد أرينا»، وعرض موسيقي فريد يقدمه أي آر رحمان، المؤلف الحائز عدة جوائز، احتفالاً بمهرجان ديوالي. وتستضيف «الاتحاد أرينا» العرض الموسيقي «ذا لايون كينج»، المستوحى من فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج «ديزني»، لتوفر لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 المزيد من خيارات الترفيه الرائعة. ويعود «ديزني على الجليد» بعرض ميكي وأصدقائه الجديد إلى أبوظبي في شهر أكتوبر بـ «الاتحاد أرينا». ويقدم التينور العالمي أندريا بوتشيلي حفلاً عالمياً في حديقة الاتحاد شهر نوفمبر المقبل. كما يشهد عام 2023 عودة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في فبراير، الذي يعد من أهم جوائز قطاع السينما الهندية.

ويضم برنامج شهر يناير عرضاً كوميدياً يقدمه الممثل الكوميدي كيفن بريدجز في عطلة نهاية الأسبوع المرافقة لبطولة أبوظبي للجولف المرتقبة ضمن جولة «دي بي ورلد» للجولف. وتتضمّن فعاليات شهري نوفمبر وديسمبر نهائي بطولة العالم للترايثلون ونهائي الجولة العالمية للسلة الثلاثية. 7500 مشارك

وقال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نتقدم بالتهنئة لـ «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي بمناسبة الإعلان عن أجندة فعاليات جزيرة ياس للفترة المقبلة، كما نعرب عن فخرنا بقيمة وأهمية الشراكة لتعزيز المكانة المرموقة للعاصمة أبوظبي ودورها الريادي في الحركة الرياضية العالمية. وسبق أن أثمرت شراكتنا مع «ميرال» عن نجاحات مهمة لفعالياتنا الرياضية في السنوات السابقة، وقادتنا هذه التجربة لتنظيم المزيد من الفعاليات في منشآت ومرافق جزيرة ياس لإضفاء التميز والإبهار التنظيمي لمسيرة بطولاتنا. كما نعلن عن فعالياتنا المقبلة التي ستقام في جزيرة ياس وهي: نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 خلال الفترة من 23 - 26 نوفمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وسط تفاعل أكثر من 7500 مشارك ومشاركة من أبرز أبطال الترايثلون على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي. ونهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية خلال الفترة من 9-10 ديسمبر في «ياس باي»، كما ستستضيف جزيرة ياس وفي أرقى وأروع ملاعب الجولف في العالم ياس لينكس، لمنافسات النسخة الـ 18 لبطولة أبوظبي للجولف خلال الفترة من 19-22 يناير 2023. وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يشكل التعاون عبر مختلف القطاعات وعقد الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لأبرز الفعاليات العالمية. ونؤمن بأن التطوير المستمر للبرنامج الحافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة الذي تستضيفه العاصمة على مدار العام يدعم خطواتنا نحو تحقيق طموحاتنا الرامية إلى تكريس ريادة الإمارة على الخريطة السياحية، وأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة باستقبال 23 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. وبينما تحتضن أبوظبي جدولاً استثنائياً من العروض والفعاليات الترفيهية والفنية والبطولات الرياضية خلال الأشهر المقبلة، نثق بأنها ستستقطب المزيد من الزوار من أنحاء العالم للاستمتاع بتجاربها السياحية والثقافية المُلهمة وفق اهتماماتهم الشخصية.

260 ألف شخص

وبهدف دعم برنامج الفعاليات الذي تستضيفه جزيرة ياس، كشفت «الثقافة والسياحة» و«ميرال» عن تجديد شراكتهما لمدة عامين. وتتضمن صندوقاً مخصصاً للفعاليات، يعمل على دعم جدول الفعاليات الموسيقية والكوميدية والعروض الترفيهية الحية، ما يسهم في استقطاب 260 ألف شخص لحضور الفعاليات في جزيرة ياس، بالإضافة إلى دعم الحجوزات الفندقية لتصل إلى 36 ألف حجز. وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال»: نحن فخورون بالفعاليات الرائعة التي تنتظرها جزيرة ياس، ويأتي الإعلان عن برنامج فعالياتنا دليلاً على رؤيتنا لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام. ولم تكن إقامة تلك الفعاليات ممكنةً لولا دعم شركائنا، ونعتزم مواصلة التعاون معهم لنوفر لضيوفنا تجارب لا تُنسى، إلى جانب المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للزوار من جميع أنحاء العالم.

ويحمل شهر يوليو تجارب مميزة لعشاق الرياضات الإلكترونية، مع عودة مهرجان ياس المنتَظر للألعاب الإلكترونية والموسم الرابع من نهائي بطولة V10 العالمية ضمن فعاليات شهر ياس مول للألعاب الإلكترونية. كما تعِد جزيرة ياس ضيوفها بنشاطات ترفيهية عالمية المستوى، حيث تستضيف نهائي بطولة بلاست بريميير العالمية لأفضل فرق الرياضات الإلكترونية، في الاتحاد أرينا في شهر ديسمبر.

70 فعالية يتضمن البرنامج أكثر من 70 فعالية مميزة في أبوظبي تقام بين يوليو 2022 وفبراير 2023، منها: توفر جزيرة ياس تجارب فريدة لعشاق الألعاب الإلكترونية، حيث يعود مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، والذي يعدّ الفعالية الأكبر من نوعها في أبوظبي، من 7 وحتى 17 يوليو. ويشهد المهرجان منافسة قوية بين أفضل اللاعبين في عددٍ من البطولات، كما يمنح ضيوفه فرصة لقاء لاعبيهم المفضلين. كما تشكّل «الواجهة البحرية» في ياس باي الوجهة المثالية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذا العام مع عروض يومية مذهلة للألعاب النارية بين 9 و12 يوليو. ويحظى عشاق الأفلام بفرصة مشاهدة نجومهم المفضلين يومياً طيلة شهر يوليو في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، حيث يعرض فندق كوريو كوليكشن في هيلتون أشهر الأفلام العالمية في ركن المشروبات المطلّ على حوض السباحة يومياً بدءاً من الساعة 7:00 مساءً. ويحلو موسم الصيف وسط الحديقة الداخلية المكيفة لـ «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الوجهة العالمية الأكبر من نوعها، حيث ينطلق موسم «دي سي سوبر هيروز» في أغسطس ويستمر حتى سبتمبر بحضور أبرز الأبطال، مثل سوبرمان وباتمان ووندروومان وذا فلاش. وتتيح فعاليات شهر سبتمبر للأطفال وعائلاتهم الاحتفال بالذكرى الثمانين على إطلاق تويتي، شخصية الكناري الأصفر اللطيف في سلسلة لووني تونز، في «وارنر براذرز أبوظبي» بين 10 و25 سبتمبر. وتعِد جزيرة ياس زوارها في شهر أكتوبر بتجربة مشوقة مع ليالي الهالوين في عطلة نهاية كل أسبوع، حيث يقدم «وارنر براذرز» مجموعة من النشاطات والألعاب الشيقة المتعدّدة والمثالية لمحبي المغامرة والتشويق.

ويحمل شهر أكتوبر نشاطات مميزة لزوار الجزيرة من عشاق الرياضة، حيث تستضيف الاتحاد أرينا، وللمرة الأولى في المنطقة، المباريات التحضيرية لموسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022 التي تشهد مواجهتين مرتقبتين بين أتلانتا هوكس مع ميلووكي باكس يومي 6 و8 أكتوبر، كما يحظى مشجعو كرة السلة بفرصة مشاهدة عددٍ من لاعبي الدوري السابقين والحاليين إلى جانب التسجيل لحضور بطولات الدوري.

ويقدم أسبوع أبوظبي للتحدي نزالات «يو إف سي 281» في 22 أكتوبر في «الاتحاد أرينا»، وتتضمن مواجهات حاسمة على أحد ألقاب بطولة العالم على الأقل. ويدعو عرض «ديزني على الجليد» الأطفال إلى قضاء أجمل الأوقات في الغناء والرقص بصحبة شخصياتهم الكرتونية المفضلة بين 12 و16 أكتوبر، حيث يحكي ميكي والأصدقاء قصص رحلة موانا في أعالي البحار وصداقة وودي بطل فيلم توي ستوري مع رفاقه، إلى جانب أوقات مشوقة في رحلة إلى أرينديل مع آنّا وإيلسا من فيلم فروزِن.

وتتألق جزيرة ياس يوم الأربعاء 26 أكتوبر بمهرجان ديوالي، حيث تستقبل عدداً من أشهر فناني الهند، مثل المؤلف الموسيقي الحائز على جوائز أي آر رحمان الذي سيقدم للجمهور تجربة موسيقية غامرة في «الاتحاد أرينا»، إلى جانب المغنيين الشهيرين أريجيت سينج وراهات فاتح علي خان. وتستمر التجربة الموسيقية الفريدة مع مهرجان كلوب سوشل الأهم من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يستضيف فرقتي كلين بانديت وكايزر شيفز وأداءً منفرداً للمغني ليام غالاغر، إلى جانب نهائي منافسة الفرق الموسيقية بين 28 و30 أكتوبر.

محطات ترفيهية

تدعو جزيرة ياس عشاق كرة القدم إلى زيارة منطقة مشجّعي بطولة كأس العالم للأندية FIFA خلال شهر نوفمبر لقضاء أوقات حماسية تستمر حتى 18 ديسمبر. تنطلق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي في 17 نوفمبر في حلبة مرسى ياس وتستمر حتى 20 نوفمبر.

ولتمنح عشاق السرعة تجربة مفعمة بالتشويق، تستضيف الفعالية أربعة فنانين عالميين ضمن حفلات يا سلام لما بعد السباق، وتنطلق بالتزامن معها يوم السيدات (نسخة فورمولا 1) في ياس ووتروورلد أبوظبي. كما تقدم الفعالية عدداً من المحطات الترفيهية لعشاق الرياضة ضمن منطقة المشجعين مثل مشاهدة سيارة فورمولا 1 لعام 2022 والفورمولا 1 على مر الزمان ومجموعة سيارات الفورمولا 1 الرياضية الإلكترونية لعام 2021 وسباق برين ويف.

وتشهد الإمارة في شهر نوفمبر أيضاً بدء العرض الموسيقي «ذا لايون كينج» المستوحى من فيلم ديزني والحائز على عدّة جوائز في «الاتحاد أرينا» من 15 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر مع مؤثرات خاصة ولوحات فنية راقصة مذهلة. ويقدم التينور العالمي أندريا بوتشيلي حفلاً عالمياً في أبوظبي في 24 نوفمبر.

وتُختتم فعاليات الشهر مع نهائي بطولة العالم للترايثلون للمرة الأولى في أبوظبي وذلك بين 23 و26 نوفمبر، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 5000 مشارك من أبرز أبطال الترايثلون في العالم و2500 مشارك على المستوى المحلّي. وتدعو جزيرة ياس زوارها إلى استقبال فصل الشتاء في ديسمبر وسط أجواء مميزة وقضاء أجمل الأوقات في مهرجان الشتاء في ونتر ووندرلاند. وتستضيف الجزيرة، بين 9 و10 ديسمبر، نهائي الجولة العالمية للسلة الثلاثية للمرة الثالثة، التي تعدّ أكثر الرياضات الجماعية انتشاراً. ويتاح لعشّاق الرياضات الإلكترونية الفرصة لحضور إحدى أهم الفعاليات الترفيهية في العالم، حيث تستضيف الاتحاد أرينا نهائي بطولة بلاست بريميير العالمية في 17 و18 ديسمبر وسط منافسة عالمية المستوى وتحديات مليئة بالتشويق والمغامرة.

وتستقبل جزيرة ياس عام 2023 بحماس كبير مع عروض الألعاب النارية المميزة، كما تستضيف في 7 يناير الممثل الكوميدي ومقدم البرامج والكاتب جيمي كار المحبوب لدى عشاق حس الفكاهة البريطاني في عرضه الكوميدي الأول في أبوظبي. وتستمر أجواء الضحك مع الممثل الكوميدي كيفِن بريدجز الذي يقدم عرضه المنفرد الأول ضمن عطلة نهاية الأسبوع المرافقة لبطولة أبوظبي للجولف المرتقبة ضمن جولة دي بي ورلد للجولف في 21 يناير. وتحمل جزيرة ياس الكثير من المفاجآت للسكان والزوار معاً، حيث تقدم فعاليات ترفيهية عالمية وعروضاً مباشرة للعديد من المشاهير العالميين والمحلّيين، إلى جانب تجارب تناول الطعام الفريدة وغيرها الكثير من التجارب.