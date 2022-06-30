تسلُّق المرتفعات الثلجية لدعم الأطفال المحتاجين

دبي (الاتحاد) مع ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة ممارسة التمارين في الهواء الطلق، تقدم «جلف فور جود» مجموعة من الأنشطة الشائقة لعشاق المغامرات في دبي، بما فيها تسلق مرتفعات «سكي دبي» صعوداً ونزولاً لزيادة القدرة على التحمل وتسلق الأدراج للحفاظ على اللياقة البدنية. ويمكن لعشاق الحركة الانضمام إلى نشاط تسلق الأدراج الممتدة على 43 طابقاً في فندق ميديا ون بمدينة دبي للإعلام، لتعزيز لياقتهم بهدف المشاركة في التحديات والفعاليات الخيرية وللقاء أصدقاء جدد. وتقيم المؤسسة هذه التحديات كل عطلة نهاية أسبوع يومي السبت والأحد بالتناوب، حيث يأتي تحدي تسلق المنحدرات الثلجية يوم السبت في الأسبوع الأول ويوم الأحد في الأسبوع التالي، بينما تنظم تحدي تسلق الأدراج يوم الأحد في الأسبوع الأول والسبت في الأسبوع التالي، مما يتيح للجميع المشاركة في التحدي المفضل لديهم. وتهدف أنشطة «جلف فور جود» إلى مساعدة الأطفال المحتاجين حول العالم، حيث جمعت المؤسسة 4 ملايين دولار أميركي للمساعدة في تمويل أكثر من 61 مشروعاً خيرياً مستداماً لدعم الأطفال في 29 دولة حول العالم.