بوتشيلي يعود إلى أبوظبي في أمسية موسيقية

أبوظبي (الاتحاد) يعود أندريا بوتشيلي، الفنان الكلاسيكي العالمي والمرشح 6 مرات للفوز بجائزة "جرامي"، إلى أبوظبي ليقدم حفلاً موسيقياً خاصاً لمرة واحدة في حديقة الاتحاد، جزيرة ياس، في 24 نوفمبر المقبل. ويوفر مغني التينور المحبوب للجمهور فرصة الاستماع إلى مجموعة مختارة من أنجح أعماله، مثل "تايم تو ساي غودباي" و"فيفو بور لي". وحقق بوتشيلي مبيعات مميزة مع أكثر من 90 مليون أسطوانة في أنحاء العالم، كما قدم عروضاً غنائية أمام أبرز الشخصيات العالمية.وتَعِد الفعالية التي تنظمها شركة فلاش للترفيه عشاق الموسيقى بتجربة فريدة في حديقة الاتحاد. وافتتح الفنان الاستثنائي وصاحب الأرقام القياسية خلال مسيرته الفنية المميزة على مدى 3 عقود عدداً كبيراً من الفعاليات الكبرى، بما فيها الألعاب الأولمبية وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم. وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: نسعى دائماً لتقديم التجارب المميزة. ويمثل هذا الحفل الخاص بأيقونة الموسيقى الكلاسيكية حدثاً استثنائياً، فأندريا بوتشيلي واحد من ألمع نجوم الموسيقى، وتؤكد عودته إلى أبوظبي على مكانتها المرموقة، باعتبارها العاصمة الثقافية للمنطقة. ويأتي حفل أندريا، الذي يُعد واحداً من أفضل مقدمي العروض الحية، بمثابة فرصة فريدة لعشاق الفعاليات الحية. ويُعتبر الحفل الذي تستضيفه أكبر صالة خارجية في الشرق الأوسط، خامس ظهور لبوتشيلي في العاصمة الإماراتية بعد زيارته الأخيرة عام 2019. وقال النجم الإيطالي: تتمتع أبوظبي بمكانة خاصة في قلبي. وأتطلع للغناء في حديقة الاتحاد أمام الجمهور الذي يقدِّر روعة الموسيقى الكلاسيكية. وأعتقد أنها ستكون حفلة لا تُنسى بالنسبة للجميع.

