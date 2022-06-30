مصر.. القبض على المتهم بقتل زوجته الإعلامية

قالت مصادر أمنية مصرية إنه تم القبض على القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء ل.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.
وكان القاضي المتهم، الذي يعمل نائبا لرئيس إحدى الجهات القضائية، قد حرر محضرا باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال قبل 3 أسابيع في أحد أقسام بالشرطة بمدينة 6 أكتوبر.
ومنذ ذلك الوقت تكثف الأجهزة جهودها للعثور عليها.وخلال جهود البحث تلقت أجهزة الأمن بلاغا بأن سائق كان يعمل مع المتهم أبلغ عن أن الأخير قتل زوجته وأخفى جثتها في مزرعة بطريق المنصورية في دائرة قسم شرطة البدرشين.